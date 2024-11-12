Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Apresiasi Dukungan FFI, Pemain Timnas Futsal Indonesia Harapkan Hal Ini

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |19:53 WIB
Apresiasi Dukungan FFI, Pemain Timnas Futsal Indonesia Harapkan Hal Ini
Ardiansyah Nur berharap Timnas Futsal Indonesia didukung terus oleh FFI (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
JAKARTA - Penggawa Timnas Futsal Indonesia, Ardiansyah Nur, memberikan apresiasi kepada Federasi Futsal Indonesia (FFI) yang terus mendukung para pemain. Ia juga menyampaikan harapannya di depan Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar, dan juga pengurus lainnya.

Ardiansyah atau yang akrab disapa Anca mengucapkan terima kasih kepada FFI atas dukungannya selama ini. Menurutnya, berkat dukungan yang diberikan akhirnya Timnas Futsal Indonesia bisa kembali menyabet gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024.

Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024 (Foto: FFI)

"Terima kasih atas dukungannya kepadkami semua, Alhamdulillah setelah 14 tahun kita tidak juara dan kalah dari Thailand, sekarang kita bawa pulang Piala AFF Futsal 2024," ujar Anca di iNews Tower, Selasa (12/11/2024).

Ya, Timnas Futsal Indonesia sukses membawa pulang Piala AFF Futsal 2024 seusai menumbangkan Timnas Futsal Vietnam di laga puncak dengan skor 2-0. Itu menjadi gelar kedua bagi Skuad Merah-Putih sepanjang keikutsertaannya dalam ajang tersebut.

Terakhir kali Timnas Futsal Indonesia menjadi juara pada 2010. Saat itu, Timnas Futsal Thailand tak turut serta karena mereka tengah mengikuti ajang lainnya.

Halaman:
1 2
      
