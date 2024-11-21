Komentar Arif Kurniawan Usai Timnas Futsal Putri Indonesia Menang 2-1 atas Filipina di ASEAN Womens Futsal Championship 2024

MANILA - Kemenangan manis berhasil diraih Timnas Futsal Putri Indonesia atas Filipina di laga pamungkas ASEAN Womens Futsal Championship 2024, pada Rabu 20 November 2024. Pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia, Arif Kurniawan pun memuji perjuangan anak buahnya tersebut lantaran harus bersusah payah untuk menang 2-1 di PSC PhilSports Arena, Filipina tersebut.

Ya, Arif Kurniawan mengakui tidak mudah tim asuhannya untuk mengalahkan Filipina yang merupakan tuan rumah. Akan tetapi, semangat juang Timnas Futsal Putri Indonesia sangat luar biasa sepanjang laga dan berhasil meraih target yang ditetapkan.

“Kita akui Filipina bermain dengan sangat bagus. Dengan target mereka untuk seri saja sudah cukup membawa mereka lolos, ditambah dukungan suporter yang sangat banyak," mata Arif dalam keterangannya, Kamis (21/11/2024).

"Alhamdulillah kita bisa mengantisipasi serangan dan mencuri gol di menit-menit akhir untuk mengakhiri pertandingan dengan kemenangan " tambahnya.

Arif mengatakan timnya tidak akan berpuas diri dengan kemenangan yang telah diraih saat ini Pasalnya, Timnas Futsal Indonesia harus menuntaskan Piala AFF Putri dengan status posisi ketiga.