FFI Pastikan Timnas Futsal Indonesia Ikut Turnamen Internasional U-17 di Spanyol

JAKARTA – Federasi Futsal Indonesia (FFI) memastikan Timnas Futsal Indonesia U-17 tampil di ajang III Edición del Torneo Internacional de Futsal 2026. Itu merupakan turnamen usia muda bergengsi yang akan digelar di Castro del Río, Córdoba, Spanyol, pada 24–28 Juni 2026.

Turnamen ini menjadi panggung pertemuan tim-tim muda terbaik dunia, dengan negara-negara kuat seperti Brasil, Spanyol, Prancis, Portugal, dan Maroko telah memastikan kehadiran mereka. Timnas Futsal Indonesia U-17 akan bersaing di antara para pemain muda terbaik dunia.

1. Budaya Ikut Kompetisi

Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar mengatakan, keikutsertaan di ajang itu bukan hanya soal pertandingan. Namun, pihaknya ingin membangun budaya tampil di kompetisi.

“Partisipasi di ajang seperti ini bukan hanya tentang pertandingan, tetapi tentang membangun budaya kompetisi sejak usia dini. Ini adalah langkah penting untuk membangun mentalitas dan kualitas pemain muda Indonesia," kata Victor dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).

"Kami ingin menegaskan bahwa pengembangan futsal usia muda adalah prioritas, dan kami mengajak seluruh Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) untuk memperkuat kompetisi kelompok umur di daerah masing-masing, sebagai fondasi utama prestasi futsal Indonesia ke depan,” tambah pria berkacamata itu.

2. Turnamen Penting

Sementara itu, Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia sekaligus Direktur Teknik FFI, Hector Souto, menegaskan pentingnya langkah ini dalam konteks pengembangan jangka panjang futsal Indonesia. Pasalnya, pemain muda akan mendapatkan pengalaman yang cukup berharga untuk meningkatkan kualitasnya.