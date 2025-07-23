Patrick Kluivert Dapat Kabar Buruk, Ivar Jenner Cedera Absen Bela FC Utrecht di Kualifikasi Liga Europa

KABAR buruk didapat pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Salah satu pemainnya di Timnas Indonesia, Ivar Jenner, dikabarkan cedera

Ivar pun absen membela klubnya, FC Utrecht, di Kualifikasi Liga Europa 2025-2026. Padahal, FC Utrecht dijadwalkan melakoni laga leg pertama kualifikasi kedua Liga Europa 2025-2026 pada Jumat mendatang.

1. Ivar Jenner Cedera

Ivar Jenner diketahui masuk skuad utama FC Utrecht musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu promosi ke tim utama setelah membela FC Utrecht U-17, U-19, hingga U-21 pada 2021-2025.

Sayangnya, peluang debut Ivar di kompetisi resmi harus tertunda. Dia tidak dibawa pelatih Ron Jans untuk pertandingan leg I kualifikasi kedua Liga Europa 2025-2026.

Di pertandingan itu, FC Utrecht akan bersua dengan klub asal Moldova, Sheriff Tiraspol. Laga leg I akan berlangsung di Stadionul Orasenesc, Moldova pada Jumat 25 Juli 2025.

Ivar dilaporkan mengalami cedera, yang belum diketahui bagaimana detailnya. Dia tidak sendirian, ada beberapa pemain lain FC Utrecht yang juga absen dari pertandingan tersebut.

"Mike Eerdhuijzen, Miguel Rodriguez, Can Bozdogan, Zidane Iqbal, Jesse van de Haar, Rafik El Arguioui, Ivar Jenner, dan Davy van den Berg akan absen pada leg pertama babak kualifikasi kedua Liga Europa karena cedera," tulis laporan Voetbal Primeur, dikutip pada Rabu (23/7/2025).