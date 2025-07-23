Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Thailand U-23 Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia U-23, Nomor 1 Mimpi Buruk Jens Raven!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |19:40 WIB
5 Pemain Thailand U-23 Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia U-23, Nomor 1 Mimpi Buruk Jens Raven!
Timnas Thailand U-23 kala berlaga. (Foto: Instagram/@changsuek)
LIMA pemain Timnas Thailand U-23 yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia U-23 jelang semifinal Piala AFF U-23 2025 menarik diulas. Salah satunya bisa jadi mimpi buruk Jens Raven.

Ya, duel seru akan tersaji di semifinal Piala AFF U-23 2025 dengan mempertemukan tuan rumah, Timnas Indonesia U-23, vs Thailand U-23. Laga itu akan digelar di SUGBK, Jakarta, pada Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Kedua tim sama-sama punya skuad yang tangguh. Terbukti, Timnas Indonesia U-23 dan Thailand U-23 sama-sama belum terkalahkan di Piala AFF U-23 2025.

Garuda Muda mengemas 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sementara itu, Thailand U-23 menang 1 kali dan ditahan imbang 1 kali. Alhasil, kedua tim kompak jadi juara Grup A dan C.

Timnas Indonesia U-23 tentu berharap bisa lolos ke final dan merebut gelar juara. Demi memuluskan langkah tersebut, Garuda Muda perlu waspada dalam hadapi Thailand U-23 karena beberapa pemain bisa jadi tantangan berat. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Thailand U-23 Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia U-23 Jelang Semifinal Piala AFF U-23 2025:

1. Saphon Noiwong

Jadwal Piala AFF U-23 2025 Hari Ini: Timnas Thailand U-23 Tantang Timnas Indonesia U-23 di Semifinal?

Salah satu pemain Timnas Thailand U-23 yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia U-23 jelang semifinal Piala AFF U-23 2025 adalah Saphon Noiwong. Dia biasa bermain di posisi bek kanan.

Saphon Noiwong bekerja apik sejauh gelaran Piala AFF U-23 2025. Alhasil, dia punya rating tinggi. Meski baru 19 tahun, Noiwong sudah jadi andalan di klub Police Tero FC. Para striker skuad Garuda Muda perlu mewaspadai pemain satu ini karena bisa menjadi mimpi buruk Jens Raven cs dalam usaha mencetak gol.

2. Seksan Ratree

Seksan Ratree

Kemudian, ada Seksan Ratree. Dia jadi salah satu pemain dengan nilai pasaran tertinggi di skuad Timnas Thailand U-23. Hal ini terjadi karena Seksan Ratree memang kaya akan pengalaman.

Seksan Ratree bahkan sudah punya 10 caps di Timnas Thailand senior. Dia juga sukses sumbangkan 3 gol. Tak heran, Seksan Ratree juga diandalkan jadi kapten di Piala AFF U-23 2025.

 

