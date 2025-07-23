Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Thailand U-23 Thawatchai Damrong-Ongtrakul tidak takut dihadapkan dengan Timnas Indonesia U-23. Ia siap membawa skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-23- menang meyakinkan atas Timnas Indonesia U-23.

Timnas Thailand U-23 siap kalahkan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/changsuek)

“Sejak kemarin kami tahu jika lolos sebagai juara Grup C kami akan menghadapi Indonesia. Target kami menang atas Timnas Indonesia U-23,” kata Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

1. Timnas Indonesia U-23 Punya Waktu Istirahat Lebih Lama

Timnas Indonesia U-23 diuntungkan ketimbang Thailand U-23 karena memiliki waktu istirahat lebih lama. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- melakoni laga terakhir fase grup pada Senin, 21 Juli 2025.

Sementara Thailand U-23, masih menjalani pertandingan pada Selasa, 22 Juli 2025 malam WIB. Namun, kondisi itu tidak membuat pusing Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

“Waktu istirahat kami memang lebih sedikit ketimbang Timnas Indonesia U-23. Namun, ini soal kerja sama tim dan kami semua tahu itu,” tegas pelatih 51 tahun ini.