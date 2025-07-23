Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Pasaran Timnas Indonesia U-23 dengan Thailand U-23, bak Bumi dan Langit

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |16:39 WIB
Adu Harga Pasaran Timnas Indonesia U-23 dengan Thailand U-23, bak Bumi dan Langit
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADU harga pasaran Timnas Indonesia U-23 dengan Thailand U-23 menarik diulas. Perbedaannya begitu jauh, bak bumi dan langit.

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat, 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Thailand, Jens Raven: Harus Fokus dan Prima!

Kemenangan tentunya diharapkan bisa diraih Timnas Indonesia U-23 hingga melenggang ke final dan jaga asa rebut gelar juara Piala AFF U-23 2025. Jelang laga seru itu, menarik menilik serba-serbi soal skuad kedua tim.

Salah satu yang menarik diulas adalah harga pasaran. Dengan dihuni banyak pemain berkualitas, skuad mana yang harga pasarannya jauh lebih tinggi?

Berikut Adu Harga Pasaran Timnas Indonesia U-23 dengan Thailand U-23:

1. Harga Pasaran Timnas Indonesia U-23

Dilansir dari Transfermarkt, Rabu (23/7/2025), nilai skuad Timnas Indonesia U-23 mencapai Rp54,75 miliar. Skuad Garuda Muda memang diisi sederet pemain terbaik Tanah Air yang sudah punya jam terbang tinggi di klub. Tak heran, nilai pasarannya pun jadi tinggi.

Pemain dengan harga pasaran tertinggi di skuad Timnas Indonesia U-23 adalah Muhammad Ferarri. Eks bek Persija Jakarta itu memiliki nilai pasaran mencapai R4,78 miliar.

Ferarri memang punya banyak pengalaman, bahkan dia cukup sering dipanggil membela Timnas Indonesia senior. Bek berusia 22 tahun itu sudah catatkan 7 caps di Timnas Indonesia senior dengan torehan 2 gol juga. Tak heran, dia juga ditunjuk jadi kapten Timans Indonesia U-23.

Selain Ferarri, ada Arkhan Fikri yang juga punya nilai pasaran tinggi. Harga pasarannya sama seperti Ferarri, yakni Rp4,78 miliar.

Arkhan Fikri merupakan pemain andalan Arema FC. Performa apiknya bahkan membawanya menjadi pemain muda terbaik Liga 1 musim lalu.

 

