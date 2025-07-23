Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rekor Pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Piala AFF U-23: Garuda Muda Dominan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |15:56 WIB
Rekor Pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Piala AFF U-23: Garuda Muda Dominan!
Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

REKOR pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Piala AFF U-23 menarik diulas. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- pun ternyata dominan.

Timnas Indonesia U-23 diketahui akan bertemu dengan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025

Tentunya, catatan positif Timnas Indonesia U-23 diharapkan bisa berlanjut saat melawan Thailand U-23. Sebab, Garuda Muda yang tampil di kandang sendiri diharapkan bisa lolos ke final hingga merebut gelar juara Piala AFF U-23 2025.

1. Rekor Pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Piala AFF U-23

Sejak digelarnya Piala AFF U-23 pada 2005, Timnas Indonesia U-23 sudah bertemu Thailand U-23 dua kali. Hasilnya, Garuda Muda selalu menang.

Pertemuan pertama Timnas Indonesia U-23 melawan Thailand U-23 pada ajang Piala AFF U-23 terjadi pada musim 2019. Kedua tim ukir perjalanan manis hingga sama-sama melesat ke babak final.

Timnas Indonesia U-23 pastikan tiket ke final usia kalahkan Vietnam U-23 dengan skor 1-0 di semifinal. Sementara Thailand U-23, mereka susah payah kalahkan Kamboja U-23 hingga harus lewati drama adu penalti untuk meraih kemenangan. Laga pun rampung dengan skor 0-0 (5-3) kala itu.

Di final, Timnas Indonesia U-23 pun lanjutkan tren positifnya. Main di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada 26 Februari 2019, Garuda Muda melakukan epic comeback hingga menang tipis 2-1.

Dua gol Timnas Indonesia U-23 kala itu dicetak oleh Sani Rizki (59’) dan Osvaldo Haay (64’). Pencapaian manis ini membawa Timnas Indonesia U-23 untuk pertama kalinya merebut gelar juara Piala AFF U-23.

Pertemuan kedua Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 terjadi di Piala AFF U-23 2023. Berbeda dari edisi 2019, kedua tim bertemu lebih awal, yakni di babak semifinal.

Timnas Indonesia U-23 pun tampil ciamik di Rayong Province Stadium, Rayong, Thailand, pada 24 Agustus 2023, mereka bisa menang 3-1. Pesta gol Timnas Indonesia U-23 tercipta berkat aksi Jeam Kelly Sroyer (10’), Muhammad Ferarri (23’), dan gol bunuh diri Natcha (45+1’).

Dengan begitu, Timnas Indonesia U-23 pun lolos ke final. Sayangnya, Garuda Muda gagal angkat trofi juara karena kalah dari Vietnam U-23 di partai puncak usai bertarung sengit hingga adu penalti dengan skor 0-0 (5-6).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/49/1635997/breaking-news-marc-marquez-absen-hingga-akhir-musim-motogp-2025-xgi.webp
Breaking News, Marc Marquez Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/12/komite_olimpiade_indonesia_noc_indonesia_merayak.jpg
Ini Dampak Serius Hukuman IOC Terhadap Indonesia: Ambisi Olimpiade Terancam!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement