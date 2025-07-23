Rekor Pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Piala AFF U-23: Garuda Muda Dominan!

REKOR pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Piala AFF U-23 menarik diulas. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- pun ternyata dominan.

Timnas Indonesia U-23 diketahui akan bertemu dengan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Tentunya, catatan positif Timnas Indonesia U-23 diharapkan bisa berlanjut saat melawan Thailand U-23. Sebab, Garuda Muda yang tampil di kandang sendiri diharapkan bisa lolos ke final hingga merebut gelar juara Piala AFF U-23 2025.

1. Rekor Pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Piala AFF U-23

Sejak digelarnya Piala AFF U-23 pada 2005, Timnas Indonesia U-23 sudah bertemu Thailand U-23 dua kali. Hasilnya, Garuda Muda selalu menang.

Pertemuan pertama Timnas Indonesia U-23 melawan Thailand U-23 pada ajang Piala AFF U-23 terjadi pada musim 2019. Kedua tim ukir perjalanan manis hingga sama-sama melesat ke babak final.

Timnas Indonesia U-23 pastikan tiket ke final usia kalahkan Vietnam U-23 dengan skor 1-0 di semifinal. Sementara Thailand U-23, mereka susah payah kalahkan Kamboja U-23 hingga harus lewati drama adu penalti untuk meraih kemenangan. Laga pun rampung dengan skor 0-0 (5-3) kala itu.

Di final, Timnas Indonesia U-23 pun lanjutkan tren positifnya. Main di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada 26 Februari 2019, Garuda Muda melakukan epic comeback hingga menang tipis 2-1.

Dua gol Timnas Indonesia U-23 kala itu dicetak oleh Sani Rizki (59’) dan Osvaldo Haay (64’). Pencapaian manis ini membawa Timnas Indonesia U-23 untuk pertama kalinya merebut gelar juara Piala AFF U-23.

Pertemuan kedua Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 terjadi di Piala AFF U-23 2023. Berbeda dari edisi 2019, kedua tim bertemu lebih awal, yakni di babak semifinal.

Timnas Indonesia U-23 pun tampil ciamik di Rayong Province Stadium, Rayong, Thailand, pada 24 Agustus 2023, mereka bisa menang 3-1. Pesta gol Timnas Indonesia U-23 tercipta berkat aksi Jeam Kelly Sroyer (10’), Muhammad Ferarri (23’), dan gol bunuh diri Natcha (45+1’).

Dengan begitu, Timnas Indonesia U-23 pun lolos ke final. Sayangnya, Garuda Muda gagal angkat trofi juara karena kalah dari Vietnam U-23 di partai puncak usai bertarung sengit hingga adu penalti dengan skor 0-0 (5-6).