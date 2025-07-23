Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Ngamuk Suporter Timnas Indonesia U-23 Diduga Coret Bendera Malaysia di SUGBK: Langgar Aturan FIFA!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |15:08 WIB
Media Malaysia Ngamuk Suporter Timnas Indonesia U-23 Diduga Coret Bendera Malaysia di SUGBK: Langgar Aturan FIFA!
Suporter saat memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U-23 saat melawan Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

MEDIA Malaysia Majoriti kesal ketika ada suporter Timnas Indonesia U-23 yang diduga mencoret bendera Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Majoriti menyebut apa yang dilakukan suporter Timnas Indonesia U-23 telah melanggar aturan FIFA, tepatnya Pasal 16(2)(d) Kode Disiplin FIFA.

“Laga sengit antara Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 tercoreng insiden memalukan ketika sekelompok suporter Indonesia mengibarkan bendera Malaysia yang diberikan tanda silang. Kondisi ini  memicu kemarahan suporter Malaya,” tulis Majoriti dalam artikel yang mereka buat.

Media Malaysia ngamuk suporter Timnas Indonesia U-23 diduga mencoret bendera Malaysia. (Foto: Majoriti)
Media Malaysia ngamuk suporter Timnas Indonesia U-23 diduga mencoret bendera Malaysia. (Foto: Majoriti)

1. FAM Diminta Lakukan Tindakan

Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) pun disarankan mengambil tindakan seperti mengumpulkan bukti foto, video dan pernyataan saksi untuk dikirim kepada FIFA atau AFC. Masih menurut Majoriti, ada beberapa hukuman yang berpotensi diterima PSSI jika dianggap gagal menjaga sikap dan perilaku suporter.

Beberapa hukuman yang dimaksud meliputi denda, larangan tanpa penonton, pencabutan status tuan rumah hingga teguran dari FIFA atau AFC. “Tindakan tegas diperlukan karena mereka gagal mengendalikan suporter yang berpotensi merusak hubungan antarnegara,” tulis Majoriti.

2. Muncul di Akhir Laga

Dalam foto yang diunggah Majoriti, foto bendera Malaysia yang dicoret tanda silang muncul di akhir laga. Momen itu muncul ketika Jens Raven dan kawan-kawan memberikan penghormatan kepada suporter.

Sejauh ini belum diketahui secara pasti keabsahan foto tersebut. Di zaman modern seperti sekarang, foto editan sangat mungkin muncul.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636181/calvin-verdonk-cetak-assist-saat-lille-tumbang-dari-paok-thessaloniki-qfv.webp
Calvin Verdonk Cetak Assist saat Lille Tumbang dari PAOK Thessaloniki
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/dean_james_mendapat_kritik_tajam_meski_go_ahead_ea.jpg
Dean James Malah Kena Kritik usai Go Ahead Eagles Bungkam Aston Villa di Liga Europa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement