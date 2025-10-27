Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Viral Manchester United Kalahkan Gabungan Pemain Real Madrid dan Barcelona dengan Skor 4-3

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |10:58 WIB
Viral Manchester United Kalahkan Gabungan Pemain Real Madrid dan Barcelona dengan Skor 4-3
Manchester United saat menang 4-2 atas Brighton akhir pekan lalu. (Foto: X/@ManUtd)
FANS Manchester United jemawa setelah sang tim memenangkan tiga laga terbaru di Liga Inggris 2025-2026. Mereka bahkan berani membenturkan sang klub kesayangan, Manchester United, dengan Kombinasi pemain-pemain Real Madrid dan Barcelona.

Akun X @diniharrii mengunggah candaan hasil akhir Manchester United vs gabungan Real Madrid-Barcelona. Hasilnya, The Red Devils -julukan Manchester United- menang 4-3 atas Barcelona-Real Madrid.

Fans Manchester United membagikan hasil akhir kontra Real Madrid dan Barcelona
Fans Manchester United membagikan hasil akhir kontra Real Madrid dan Barcelona

Dalam khalayannya, gol-gol kemenangan Manchester United dicetak Matheus Cunha di menit 24, Casemiro (34’) serta Bryan Mbeumo (61’ dan 90+7’). Sementara itu, gol-gol Real Madrid-Barcelona dikemas Kylian Mbappe pada menit 22, Fermin Lopez (38’) dan Jude Bellingham (43'). Unggahan ini telah dilihat 145.200 kali. Selain itu, disukai 664 kali, di-retweet 140 kali dan dikomentari 28 kali.

1. Manchester United Salip Liverpool di Klasemen Sementara Liga Inggris 2025-2026

Manchester United lama terbenam di asuhan pelatih asal Portugal, Ruben Amorim. Dalam enam laga awal di Liga Inggris 2025-2026 saja, Manchester United hanya mendapatkan dua menang, satu imbang dan tiga kalah.

Namun, memasuki pekan ketujuh, Manchester United bangkit. Dalam tiga laga terakhir di Liga Inggris 2025-2026, Bryan Mbeumo dan kawan-kawan selalu menang!

Berturut-turut, Manchester United menang 2-0 atas Sunderland, menggilas Liverpool 2-1 dan menghancurkan Brighton & Hove Albion 4-2. Berkat performa apik di atas, Manchester United naik ke posisi enam klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan 16 angka.

Manchester United bahkan unggul satu angka atas Liverpool di posisi tujuh! Liverpool dalam tren positif, yang mana selalu kalah dalam empat laga terkini di Liga Inggris 2025-2026.

 

