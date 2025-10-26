Manchester United Gulung Brighton 4-2, Ruben Amorim: Lebih dari Kemenangan Lawan Liverpool

MANCHESTER – Manchester United sukses menggulung Brighton & Hove Albion dengan skor 4-2 dalam pekan kesembilan Liga Inggris 2025-2026. Juru taktik Iblis Merah, Ruben Amorim, langsung membandingkannya dengan kemenangan melawan Liverpool.

Laga Manchester United vs Brighton & Hove Albion itu digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Sabtu 25 Oktober 2025 malam WIB. Sempat unggul 3-0, tuan rumah akhirnya menang dengan skor 4-2.

Matheus Cunha buka skor laga Manchester United vs Brighton 1-0 (Foto: X/@premierleague)

Empat gol Man United disarangkan Matheus Cunha (24’), Casemiro (34’), dan Bryan Mbeumo (61’, 90+7’). Sedangkan, dua gol Brighton dicetak Danny Welbeck (74’) dan Charalampos Kostoulas (90+2’).

1. Menderita

Usai laga, Amorim lega anak asuhnya bisa mengamankan kemenangan. Pasalnya, setelah unggul 3-0, Brighton sempat bikin mereka menderita dengan memasukkan dua gol ke gawang Senne Lammens.

“Kemenangan yang penting, juga soal performanya, kami harus memainkan permainan yang berbeda di momen-momen berbeda pada laga ini. Saya pikir para pemain memahaminya dengan baik,” papar Amorim, melansir dari laman resmi Man United, Minggu (26/10/2025).

“Kami sedikit menderita di ujung laga. Tapi, bukan Manchester United tanpa sedikit penderitaan. Saya pikir kami layak menang melawan tim yang sangat-sangat bagus dan sulit untuk di-press setinggi mungkin,” imbuh pria berpaspor Portugal itu.