Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Gulung Brighton 4-2, Ruben Amorim: Lebih dari Kemenangan Lawan Liverpool

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |07:11 WIB
Manchester United Gulung Brighton 4-2, Ruben Amorim: Lebih dari Kemenangan Lawan Liverpool
Ruben Amorim puas Manchester United menggulung Brighton & Hove Albion dengan skor 4-2 (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

MANCHESTER – Manchester United sukses menggulung Brighton & Hove Albion dengan skor 4-2 dalam pekan kesembilan Liga Inggris 2025-2026. Juru taktik Iblis Merah, Ruben Amorim, langsung membandingkannya dengan kemenangan melawan Liverpool.

Laga Manchester United vs Brighton & Hove Albion itu digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Sabtu 25 Oktober 2025 malam WIB. Sempat unggul 3-0, tuan rumah akhirnya menang dengan skor 4-2.

Matheus Cunha buka skor laga Manchester United vs Brighton 1-0 (Foto: X/@premierleague)
Matheus Cunha buka skor laga Manchester United vs Brighton 1-0 (Foto: X/@premierleague)

Empat gol Man United disarangkan Matheus Cunha (24’), Casemiro (34’), dan Bryan Mbeumo (61’, 90+7’). Sedangkan, dua gol Brighton dicetak Danny Welbeck (74’) dan Charalampos Kostoulas (90+2’).

1. Menderita

Usai laga, Amorim lega anak asuhnya bisa mengamankan kemenangan. Pasalnya, setelah unggul 3-0, Brighton sempat bikin mereka menderita dengan memasukkan dua gol ke gawang Senne Lammens.

“Kemenangan yang penting, juga soal performanya, kami harus memainkan permainan yang berbeda di momen-momen berbeda pada laga ini. Saya pikir para pemain memahaminya dengan baik,” papar Amorim, melansir dari laman resmi Man United, Minggu (26/10/2025).

“Kami sedikit menderita di ujung laga. Tapi, bukan Manchester United tanpa sedikit penderitaan. Saya pikir kami layak menang melawan tim yang sangat-sangat bagus dan sulit untuk di-press setinggi mungkin,” imbuh pria berpaspor Portugal itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/45/3184690/gabriel_han_willhoft_king-kYMy_large.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Gabriel Han Willhoft-King Bosan di Manchester City U-21, Pilih Pensiun sebagai Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/45/3182514/manchester_city_vs_liverpool-1y46_large.jpg
Reaksi Arne Slot Terkejut Lihat Liverpool Babak Belur Dihajar Manchester City 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182505/simak_hasil_hasil_liga_inggris_2025_2026-muKU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Aston Villa vs Bournemouth 4-0, Brentford Hantam Newcastle United 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182471/berikut_lima_fakta_jelang_manchester_city_vs_liverpool_di_liga_inggris_2025_2026-GxiK_large.jpg
5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Superior
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645751/5-generasi-emas-sepak-bola-yang-gagal-angkat-trofi-piala-dunia-sjp.webp
5 Generasi Emas Sepak Bola yang Gagal Angkat Trofi Piala Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/ac_milan.jpg
AC Milan dan Inter Ditimpa Masalah Serius jelang Derby della Madonnina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement