Gustavo Franca Resmi Direkrut Persija Jakarta, Langsung Tebar Janji Manis

GUSTAVO Franca resmi jadi rekrutan anyar Persija Jakarta. Gelandang asal Brasil ini menjadi rekrutan asing teranyar Persija Jakarta pada bursa transfer Super League 2025-2026.

Franca pun langsung tebar janji manis. Dia akan mencetak gol dan assist demi membawa Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- berjaya.

1. Gustavo Franca Resmi Rekrutan Persija Jakarta

Franca diperkenalkan secara resmi oleh Persija Jakarta pada Senin 21 Juli 2025. Pemain berusia 27 tahun itu bakal mengisi peran sebagai pengatur serangan Macan Kemayoran.

Terakhir sebelum bergabung dengan Persija Jakarta, Gustavo Franca memperkuat Londrina. Di timnya itu pada musim 2025, dia tampil sebanyak 25 kali dengan catatan empat gol dan satu assist.

2. Tak Sabar

Kini, Franca mengaku sangat bersemangat mengarungi petualangan barunya bersama Persija Jakarta. Dia sudah tidak sabar ingin bersua The Jakmania.

“Saya siap dan sangat bersemangat untuk mengenakan jersey Persija. Saya sudah tak sabar untuk bertemu Jakmania di stadion,” kata Franca, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Lebih lanjut, Franca sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat. Gelandang berusia 27 tahun itu berjanji bakal memberikan penampilan terbaiknya untuk Persija Jakarta di musim depan.

“Kepada Jakmania, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan dan energinya. Saya berjanji akan berjuang keras hingga akhir serta mencetak gol dan assist. Saya sangat yakin kita akan sukses bersama,” terang Franca.