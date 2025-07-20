Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Persija Jakarta vs Arema FC Jelang Super League 2025-2026: Main di JIS!

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |00:00 WIB
Jadwal Persija Jakarta vs Arema FC Jelang Super League 2025-2026: Main di JIS!
Duel Persija Jakarta vs Arema FC jelang Super League 2025-2026 digelar di JIS. (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
JADWAL Persija Jakarta vs Arema FC jelang Super League 2025-2026 sudah dirilis. Laga uji coba ini akan dilangsungkan di Jakarta International Stadiu (JIS) pada Sabtu, 26 Juli 2025 pukul 19.30 WIB.

"Ya tanggal 26 uji coba melwaan Persija, itu nanti kita main di JIS,” kata General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi kepada Okezone.

JIS jadi venue laga Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
JIS jadi venue laga Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Yusrinal Fitriandi juga mengimbau para Aremania -sebutan untuk suporter untuk Arema FC- untuk datang ke JIS. Terlebih, hubungan Aremania dan The Jakmania -suporter Persija Jakarta- masuk kategori mesra.

“Kami juga mengimbau para suporter yang mau nonton juga silakan, ingin bernostalgia dengan The Jak di Jakarta silakan," lanjuta Yusrinal Fitriandi.

1. Pematangan Setelah Piala Presiden 2025

Sebelum menghadapi Persija Jakarta, Arema FC turun di Piala Presiden 2025. Hasilnya skuad asuhan Marquinhos Santos itu bermain 2-2 dengan Liga Indonesia All Stars serta tumbang 0-4 dari Oxford United.

"Sudah 90 persen (persiapan) setelah Piala Presiden kemarin. Masih kurang fisiknya. Itu juga dengan pemain asing yang lain beberapa juga fisiknya harus di-upgrade lagi fokusnya di situ, sambil menata tatikal strategi tim pelatih, itu yang bisa jawab kepala pelatih," jelas Yusrinal.

 

