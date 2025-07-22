Pekan Ini, Persija Jakarta Perkenalkan Tim Jelang Super League 2025-2026

PERSIJA Jakarta launching tim jelang Super League 2025-2026 pada pekan ini. Acara itu akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu 26 Juli 2025.

Direktur Persija, Mohamad Prapanca, pun mengajak The Jakmania dan seluruh elemen kota memadati stadion kebanggaan warga Jakarta itu. Dia tentunya optimistis Persija bisa berkiprah manis musim ini.

1. Jadwal Persija Jakarta Launching Tim

Balutan jersey baru pun bakal diperlihatkan dalam acara itu. Prapanca mengatakan Persija punya target besar di Super League 2025-2026.

Persija siap berjuang merebut gelar juara. Dia pun menegaskan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- butuh dukungan yang luar biasa.

"Mari bersama-sama kita perlihatkan bahwa Jakarta selalu bersatu. Jangan biarkan kami sendirian. Ramaikan JIS Sabtu ini. Mari bersinergi, berjuang, dan berjaya bersama-sama,” kata Prapanca, dilansir dari laman I.League, Selasa (22/7/2025).

"Musim kompetisi baru adalah awal dari perjalanan yang membutuhkan kekuatan kolektif dari seluruh elemen klub dan juga kota Jakarta," katanya.

“Persija tidak pernah berjalan sendiri, karena kekuatan kami selalu hadir dari dukungan Jakmania dan masyarakat Jakarta," sambungnya.