Wagub Rano Karno Ingin Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026, Angkat Piala di JIS!

Rano Karno berharap Persija Jakarta bisa juara Super League 2025-2026 dan angkat piala di JIS (Foto: Okezone/Refi Sandi)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, ingin Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. Apalagi, Macan Kemayoran terus mendapatkan dukungan dari segi materiel maupun morel.

Musim ini, Persija tampil dengan wajah baru. Mereka menunjuk pelatih Mauricio Souza sebagai pengganti Carlos Pena yang gagal memenuhi ekspektasi di musim 2024-2025.

1. Angkat Piala di Stadion JIS

Lalu, Persija juga dipastikan akan berkandang di Jakarta International Stadium (Stadion JIS). Mereka tidak lagi menjadi tim musafir karena kesulitan mencari stadion untuk menggelar laga kandang.

Rano pun berharap Persija bisa menjadi juara di Super League 2025-2026. Ia ingin Rizky Ridho dan kawan-kawan angkat piala di Stadion JIS!

"Saya berharap Persija bisa juara agar saya bangga mengangkat piala nanti di Stadion JIS yang kita cintai," kata Rano usai penandatanganan kerja sama Persija dengan Bank Jakarta, dikutip Kamis (17/7/2025).

2. Siap Menyokong

Bang Doel -sapaan akrabnya- berkelakar siap menyokong dana dalam pengembangan prestasi Persija dari 12 BUMD Jakarta. Namun, ia meminta klub berkostum merah itu serius saat mentas di Super League.

"Kami masih ada 12 BUMD yang bisa bekerja sama. Tapi buktikan dulu kalian memang pantas untuk bekerja sama dengan Pemprov DKI yaitu menjadi juara liga,” ujar Rano.