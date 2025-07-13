Penyebab Van Basty Sousa Senang Gabung Persija Jakarta

JAKARTA – Pemain baru Persija Jakarta, Van Basty Sousa mengakui senang dengan keputusannya bermain di Super League 2025-2026. Sebab ia merasakan sambutan yang begitu hangat dari skuad Macan kemayoran –julukan Persija.

Persija saat ini terus melakukan persiapan untuk menyambut Super League (dulunya Liga 1) 2025-2026. Tim asuhan Mauricio Souza itu memasang target tinggi dalam kompetisi kasta teratas di tanah air, yakni juara.

1. Senang Adaptasi Berjalan Lancar

Van Basty Sousa mengatakan proses adaptasinya di Persija saat ini berjalan cukup baik. Dia pun senang keberadaannya dapat diterima dengan baik oleh seluruh elemen tim.

“Saya sangat senang berada di sini (Persija). Saya merasa nyaman dan saya cepat beradaptasi dengan rekan-rekan tim,” kata Sousa dilansir dari laman Persija, Minggu (13/7/2025).

Pemain asal Brasil tersebut mengakui bahwa sangat terbantu dengan arahan pelatih kepala Mauricio Sousa. Baginya, Mauricio bukan hanya pelatih, tetapi dapat membimbingnya dalam memahami filosofi dan model permainan Persija.

Van Basty Sousa (Foto: Persija Jakarta)

2. Berkat sang Pelatih

“Saya sangat puas dengannya (Mauricio Souza). Beliau melakukan pekerjaan yang sangat baik, dan kami bekerja sama untuk memahami dan terhubung melalui model kerja yang ia terapkan,” katanya.