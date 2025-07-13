Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cepat Adaptasi, Van Basty Sousa Makin Nyaman di Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |00:01 WIB
Cepat Adaptasi, Van Basty Sousa Makin Nyaman di Persija Jakarta
Pemain Persija Jakarta, Van Basty Sousa. (Foto: Media Persija)
A
A
A

JAKARTA - Pemain anyar Persija Jakarta, Van Basty Sousa merasa tak menyesal pindah ke Indonesia dan bermain untuk klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Pasalnya ia senang bergabung Persija dan mengaku sudah semakin nyaman berada di Tanah Air.

Van Basty Sousa merupakan satu dari empat pemain yang direkrut Persija Jakarta pada bursa transfer musim ini. Tiga pemain lainnya adalah Eksek Runtukahu, Jordi Amat, dan Fabio Calonego.

1. Nyaman di Persija

Sousa merupakan rekrutan kedua setelah Eksel Runtukahu. Kedua pemain itu sejauh ini sudah berlatih bersama skuad Persija Jakarta. Sousa sendiri sudah satu pekan bersama Macan Kemayoran.

Selama itu, Sousa merasa klop dengan skuad Persija. Pemain berpaspor Brasil itu merasa nyaman dengan suasana di ruang ganti Macan Kemayoran.

"Saya sangat senang berada di sini (Persija)," ungkap Sousa dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (13/7/2025).

"Saya merasa nyaman dan saya cepat beradaptasi dengan rekan-rekan tim," tambahnya.

Van Basty Sousa. (Foto: Media Persija)
Van Basty Sousa. (Foto: Media Persija)

2. Senang dengan Pelatih

Selain cepat klop dengan rekan setimnya, Sousa juga merasa cocok dengan sang pelatih, Mauricio Souza. Apalagi, keduanya berasal dari negara yang sama.

 

