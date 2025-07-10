Jordi Amat Tahu Apa yang Dibutuhkan Persija Jakarta untuk Juara Super League 2025-2026

JAKARTA – Pemain baru Persija Jakarta, Jordi Amat menegaskan mentalitas juara dibutuhkan timnya jika ingin memenangkan ajang Super League 2025-2026. Mentalitas pemenang bisa membuat para pemain jauh lebih siao setiap menatap suatu laga.

Pada musim lalu, tim kebanggaan The Jakmania tersebut gagal total mencapai target yang sudah ditetapkan, yakni posisi empat besar klasemen. Pasalnya, mereka hanya berada di posisi ketujuh dengan 51 poin.

1. Butuh Mentalitas Juara

Jordi Amat mengatakan bahwa persaingan untuk menjadi juara kompetisi kasta teratas di Tanah Air tidak mudah karena setiap tim menyiapkan diri dengan baik. Untuk itu, dia menekankan Persija harus menguatkan mental juara agar dapat meraih hasil maksimal dalam kompetisi nanti.

"Saya tahu adalah bahwa liga ini sangat kompetitif. Jadi, sangat penting bagi kami untuk menciptakan mentalitas pemenang di dalam ruang ganti," kata Jordi Amat, dikutip Kamis (10/7/2025),

"Dan ini akan membantu kami di luar lapangan. Kami membutuhkan banyak komunikasi. Kami perlu banyak bicara," tambahnya.

Jordi Amat. (Foto: Instagram/persija)

2. Perlu Persiapan Matang

Pemain Timnas Indonesia itu menekankan Persija harus memaksimalkan persiapan agar siap sepenuhnya saat kompetisi Super League 2025-2026 sudah dimulai. Jordi Amat mengaku akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya saat latihan maupun turun laga.

"Kami perlu mempersiapkan pertandingan dengan sangat baik. Karena di sini, di Indonesia, setiap tim bisa menang," sambung Jordi Amat.