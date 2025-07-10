Gabung Persija Jakarta, Fabio Calonego Sesumbar Macan Kemayoran Bakal Juara Super League 2025-2026

JAKARTA – Pemain anyar Persija Jakarta, Fabio Calonego senang bisa bergabung dengan tim berjuluk Macan Kemayoran di bursa transfer jelang Super League 2025-2026. Fabio pun memastikan targetnya bersama Persija adalah menjuarai turnamen yang dulunya disebut Liga 1 tersebut.

Pemain asal Brasil ini merupakan rekrutan keempat Persija. Sebelumnya Persija sudah mendatangkan Eksel Runtukahu, Van Basty Sousa (Brasil), dan Jordi Amat.

1. Siap Bawa Persija Juara

Fabio Calonego mengatakan akan bekerja keras membawa Persija berprestasi meskipun ia tahu tidak akan mudah. Namun, dia optimistis target membawa Persija juara Super League 2025-2026 bisa dicapai jika seluruh elemen tim dapat solid.

"Saya datang untuk menjadi juara dan membuat sejarah bersama rekan satu tim, klub, dan para penggemar," kata Fabio Calonego dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).

2. Antusias

Fabio Calonego resmi perkuat Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

Pemain berposisi gelandang bertahan itu akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Persija. Dia pun sangat antusias untuk segera memainkan laga di tim barunya tersebut.

“Saya siap dan 100 persen yakin menghadapi tantangan. Saya tidak sabar mengenakan seragam Persija dan bertemu dengan para penggemar,” sambung Fabio Calonego.

Kehadiran pemain memang akan menambah kekuatan Persija dalam target mengejar juara. Macan Kemayoran terakhir meraih prestasi tertinggi dalam kancah sepak bola Indonesia pada 2018 lalu.