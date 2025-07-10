Persija Jakarta Resmi Datangkan Pemain Brasil Fabio Calonego!

JAKARTA – Persija Jakarta resmi mendatangkan pemain asal Brasil, Fabio Calonego di bursa transfer jelang Super League 2025-2026. Kehadiran Fabio membuat Persija semakin beraroma Negeri Samba karena jumlah pemain asal Brasil semakin banyak.

1. Aroma Negeri Samba Kian Kental

Fabio Calonego menjadi rekrutan keempat Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- untuk Super League 2025-2026. Sebelumnya, mereka sudah mendatangkan Eksel Runtukahu dan Van Basty Sousa (Brasil), dan Jordi Amat.

Kehadiran Fabio memang menambah kental aroma Brasil di Persija setelah Mauricio Souza akan memimpin tim itu. Dua pemain asal Brasil yang membela Persija pada musim lalu pun dipertahankan, yakni Carlos Eduardo dan Gustavo Almeida.

Saat ini Persija sudah memiliki lima pemain asing yang mana empat nama asal Brasil dan satunya adalah Ryo Matsumura.

Jumlah itu akan terus bertambah karena kompetisi musim depan memperbolehkan setiap klub memiliki 11 pemain asing didaftarkan ke PT LIB, tetapi yang bisa bermain hanya delapan pemain saat di lapangan.

2. Siap Berikan yang Terbaik

Fabio Calonego resmi perkuat Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

Fabio akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Persija. Dia pun sangat antusias untuk segera memainkan laga di tim barunya tersebut.

“Saya siap dan 100 persen yakin menghadapi tantangan. Saya tidak sabar mengenakan seragam Persija dan bertemu dengan para penggemar,” kata Fabio dalam keterangan Persija, Kamis (10/7/2025).