Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Resmi Datangkan Pemain Brasil Fabio Calonego!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |08:37 WIB
Persija Jakarta Resmi Datangkan Pemain Brasil Fabio Calonego!
Fabio Calonego resmi perkuat Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta resmi mendatangkan pemain asal Brasil, Fabio Calonego di bursa transfer jelang Super League 2025-2026. Kehadiran Fabio membuat Persija semakin beraroma Negeri Samba karena jumlah pemain asal Brasil semakin banyak.

1. Aroma Negeri Samba Kian Kental

Fabio Calonego menjadi rekrutan keempat Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- untuk Super League 2025-2026. Sebelumnya, mereka sudah mendatangkan Eksel Runtukahu dan Van Basty Sousa (Brasil), dan Jordi Amat.

Kehadiran Fabio memang menambah kental aroma Brasil di Persija setelah Mauricio Souza akan memimpin tim itu. Dua pemain asal Brasil yang membela Persija pada musim lalu pun dipertahankan, yakni Carlos Eduardo dan Gustavo Almeida.

Saat ini Persija sudah memiliki lima pemain asing yang mana empat nama asal Brasil dan satunya adalah Ryo Matsumura.

Jumlah itu akan terus bertambah karena kompetisi musim depan memperbolehkan setiap klub memiliki 11 pemain asing didaftarkan ke PT LIB, tetapi yang bisa bermain hanya delapan pemain saat di lapangan.

2. Siap Berikan yang Terbaik

Fabio Calonego resmi perkuat Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)
Fabio Calonego resmi perkuat Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

Fabio akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Persija. Dia pun sangat antusias untuk segera memainkan laga di tim barunya tersebut.

“Saya siap dan 100 persen yakin menghadapi tantangan. Saya tidak sabar mengenakan seragam Persija dan bertemu dengan para penggemar,” kata Fabio dalam keterangan Persija, Kamis (10/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175177/frans_putros-tjvB_large.jpg
Reaksi Persib Bandung Usai Frans Putros Dapat Sanksi Tambahan dari Komdis PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/49/3174722/reza_arya_pratama-A6q2_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Reza Arya Pratama di PSM Makassar yang Tiba-Tiba Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/49/3174491/persita_tangerang_vs_semen_padang-ygah_large.jpg
Hasil Persita Tangerang vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Pendekar Cisadane Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/49/3174123/jordi_amat-xK2f_large.jpg
Jordi Amat Tahu Cara agar Persija Jakarta Bangkit di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1631051/timnas-indonesia-u23-takluk-dari-india-u23-di-uji-coba-jelang-sea-games-2025-jev.webp
Timnas Indonesia U-23 Takluk dari India U-23 di Uji Coba Jelang SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Komentar Jujur Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-22 Dikalahkan India
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement