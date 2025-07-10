Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jordi Amat Duet dengan Rizky Ridho di Persija Jakarta? Ini Jawaban Pelatih Mauricio Souza

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |03:04 WIB
Jordi Amat Duet dengan Rizky Ridho di Persija Jakarta? Ini Jawaban Pelatih Mauricio Souza
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, angkat bicara soal potensi duet Rizky Ridho dengan Jordi Amat (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, angkat bicara soal potensi duet Rizky Ridho dengan Jordi Amat. Secara kualitas, ia tidak meragukan kedua pemain tersebut.

Ridho dan Jordi adalah pemain Timnas Indonesia. Keduanya cukup banyak bekerja sama terutama di Piala Asia 2023 hingga putaran dua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

1. Belum Tentukan Komposisi Terbaik

latihan persija jakarta. foto andika rachmansyah

Souza mengaku belum memikirkan komposisi pemain inti Skuad Macan Kemayoran. Pasalnya, timnya baru mulai melakukan persiapan dan perlu berproses untuk menentukan komposisi terbaiknya meskipun ada pemain-pemain berkualitas.

"Masih terlalu dini untuk membicarakan itu. Tapi yang jelas mereka berdua adalah pemain berkualitas tinggi dan akan sangat membantu tim ini," kata Souza di Sawangan, Depok, Jawa Barat, dikutip Kamis (10/7/2025).

Pelatih asal Brasil tersebut mengatakan pemain inti Persija pastinya berdasarkan kebutuhan dan skema yang diterapkan. Jadi, ia belum bisa memberikan jaminan Ridho akan berduet dengan Jordi.

"Kami akan lihat nanti, tapi mereka pasti akan berkontribusi untuk tim," ujar eks Madura United itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175177/frans_putros-tjvB_large.jpg
Reaksi Persib Bandung Usai Frans Putros Dapat Sanksi Tambahan dari Komdis PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/49/3174722/reza_arya_pratama-A6q2_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Reza Arya Pratama di PSM Makassar yang Tiba-Tiba Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/49/3174491/persita_tangerang_vs_semen_padang-ygah_large.jpg
Hasil Persita Tangerang vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Pendekar Cisadane Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/49/3174123/jordi_amat-xK2f_large.jpg
Jordi Amat Tahu Cara agar Persija Jakarta Bangkit di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630539/tbk-sport-festival-2025-segera-bergulir-sajikan-tantangan-baru-untuk-pecinta-sepeda-pzy.webp
TBK Sport Festival 2025 Segera Bergulir, Sajikan Tantangan Baru untuk Pecinta Sepeda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/30/striker_timnas_indonesia_ole_romeny.jpg
Ole Romeny Lupakan Kekalahan dari Arab Saudi, Fokus Bantu Indonesia Taklukkan Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement