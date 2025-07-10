Jordi Amat Duet dengan Rizky Ridho di Persija Jakarta? Ini Jawaban Pelatih Mauricio Souza

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, angkat bicara soal potensi duet Rizky Ridho dengan Jordi Amat. Secara kualitas, ia tidak meragukan kedua pemain tersebut.

Ridho dan Jordi adalah pemain Timnas Indonesia. Keduanya cukup banyak bekerja sama terutama di Piala Asia 2023 hingga putaran dua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

1. Belum Tentukan Komposisi Terbaik

Souza mengaku belum memikirkan komposisi pemain inti Skuad Macan Kemayoran. Pasalnya, timnya baru mulai melakukan persiapan dan perlu berproses untuk menentukan komposisi terbaiknya meskipun ada pemain-pemain berkualitas.

"Masih terlalu dini untuk membicarakan itu. Tapi yang jelas mereka berdua adalah pemain berkualitas tinggi dan akan sangat membantu tim ini," kata Souza di Sawangan, Depok, Jawa Barat, dikutip Kamis (10/7/2025).

Pelatih asal Brasil tersebut mengatakan pemain inti Persija pastinya berdasarkan kebutuhan dan skema yang diterapkan. Jadi, ia belum bisa memberikan jaminan Ridho akan berduet dengan Jordi.

"Kami akan lihat nanti, tapi mereka pasti akan berkontribusi untuk tim," ujar eks Madura United itu.