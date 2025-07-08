Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nuansa Timnas Indonesia dalam Latihan Persija Jakarta, Ada Jordi Amat Bareng Rizky Ridho

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |10:32 WIB
Nuansa Timnas Indonesia dalam Latihan Persija Jakarta, Ada Jordi Amat Bareng Rizky Ridho
Jordi Amat dan Rizky Ridho sama-sama bela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

NUASANA Timnas Indonesia warnai latihan Persija Jakarta. Sebab, ada dua bek bintang Timnas Indonesia di klub Persija Jakarta saat ini, yakni Jordi Amat dan Rizky Ridho.

Ya, Persija Jakarta menjalani latihan di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, Selasa (8/7/2025) pagi WIB. Dua pemain berlabel Timnas Indonesia, Jordi Amat dan Rizky Ridho sudah bergabung dalam sesi latihan kali ini.

latihan persija jakarta. foto andika rachmansyah

1. Jordi Amat dan Rizky Ridho Latihan Bareng di Persija Jakarta

Pantauan di lokasi, sebanyak 22 pemain ambil bagiaj dalam sesi latihan kali ini. Dari pemain itu, Jordi Amat yang merupakan rekrutan anyar Persija Jakarta sudah ikut serta.

Dengan mengenakan nomor punggung 21, Jordi terlihat antusias melahap menu latihan yang diberikan Mauricio Souza. Eks pemain Johor Darul Takzim itu terlihat sudah cair dengan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Latihan dimulai dengan sesi pemanasan. Sekira 20 menit, pasukan Mauricio Souza mulai menjalani latihan passing. Jordi pun unjuk kualitas dengan sentuhan-sentuhannya.

Selain Jordi, rekrutan anyar Persija Jakarta lainnya juga sudah ikut latihan. Pemain yang dimaksud adalah Van Basty Sousa, gelandang asal Brasil.

Selain itu, Rizky Ridho juga telah kembali bergabung dalam sesi latihan. Sebelumnya, bek berusia 23 tahun itu sempat absen karena menjalani ibadah umrah. Kehadiran Rizky Ridho bersama Jordi Amat di lapangan latihan semakin menghadirkan nuansa Timnas Indonesia dalam skuad Persija Jakarta.

Pasalnya, Jordi dan Rizky Ridho merupakan pemain berlabel Timnas Indonesia. Kini, kedua pemain itu bakal menjadi benteng kukuh Persija Jakarta dalam mengarungi Liga 1 2025-2026.

 

