HOME BOLA LIGA INDONESIA

Termasuk Persija Jakarta, Bos PT LIB Ungkap 3 Klub Liga 1 Harus Bersaing di Kompetisi Top Asia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |20:36 WIB
Termasuk Persija Jakarta, Bos PT LIB Ungkap 3 Klub Liga 1 Harus Bersaing di Kompetisi Top Asia
Pemain Persija Jakarta, Jordi Amat. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - General Manager Competition & Operation PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Takeyuki Oya, merasa ada tiga klub Liga 1 Indonesia yang seharusnya mampu bersaing di kompetisi top Asia. Oya pun akan berusaha mewujudkan target tersebut, setidaknya dalam dua tahun ke depan.

AFC memiliki tiga kompetisi dengan level yang berbeda, yakni Asia Champions League Elite, Asia Champions League Two, dan Asia Challenge League. Dari tiga kompetisi itu, Indonesia tak ada wakil di ACL Elite atau kompetisi kasta teratas.

Indonesia hanya berhak mengirimkan dua wakil ke kompetisi antarklub Asia. Yakni Persib Bandung (AFC Champions League Two) dan Dewa United FC (AFC Challenge League).

1. Klub Indonesia Harus Bersaing di Top Asia

Dari pengamatan Oya, setidaknya ada tiga tim yang disebutnya dapat mentas di kompetisi top Asia, sekelas AFC Champions League Elite. Ketiga tim tersebut adalah, Persib Bandung, Persija Jakarta dan Bali United.

"Tentu saja Persib Bandung, juara Liga 1, Lalu Persija Jakarta, Bali United. Itu klub yang seharusnya lebih kompetitif dari (sekadar) Asia Tenggara," kata Oya kepada awak media termasuk iNews Media Group, Senin (7/7/2025).

Jordi Amat resmi bergabung dengan Persija Jakarta di Liga 1 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)
2. Alasan Tak Ada Wakil Indonesia di Asia Champions League Elite

Tidak mentasnya wakil Indonesia di kompetisi top Asia bukan tanpa alasan. Sebab, AFC menerapkan sistem ranking terhadap masing-masing kompetisi domestik di Asia.

Dalam ranking kompetisi AFC terbaru, Indonesia menempati urutan 25, di bawah Singapura (15) dan Kamboja (23). Ranking tersebut tentu saja mempengaruhi keikutsertaan tim-tim Tanah Air ke kompetisi Asia.

 

