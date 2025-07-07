Alasan Jordi Amat Terima Tawaran Persija Jakarta di Liga 1 2025-2026

Berikut alasan Jordi Amat menerima tawaran Persija Jakarta di Liga 1 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Jordi Amat resmi bergabung dengan Persija Jakarta jelang Liga 1 2025-2026. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu lalu bicara alasannya mau menerima tawaran Macan Kemayoran.

Amat diikat dengan kontrak dua tahun oleh Persija. Ia direkrut dengan status bebas transfer setelah dilepas oleh Johor Darul Takzim (JDT) pada Mei 2025.

1. Proyek Ambisius

Jordi Amat resmi bergabung dengan Persija Jakarta di Liga 1 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)

Kehadiran Amat dalam skuad Persija Jakarta sangat mencuri perhatian publik. Pasalnya, ia sempat dikaitkan dengan klub Spanyol. Namun pada akhirnya, eks Espanyol itu memilih untuk melanjutkan kariernya di Tanah Air.

Amat blak-blakan mengungkap tertarik dengan proyek ambisius yang dimiliki Persija. Bek berusia 33 tahun itu siap memberikan penampilan terbaiknya demi membawa Macan Kemayoran kembali berjaya.

“Pertama adalah proyek yang mereka miliki, dan juga rasa percaya diri yang saya lihat sejak pertemuan pertama kami,” kata Amat, dilansir dari kanal YouTube Persija Jakarta, Senin (7/7/2025).

“Saya di sini untuk menang. Saya rasa semua orang di klub ini punya tujuan yang sama. Jadi, kami harus segera bersiap untuk meraih hasil tersebut,” sambung bek berusia 33 tahun itu.