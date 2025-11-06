Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tergila-gila dengan Eliano Reijnders

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |00:01 WIB
Penyebab Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tergila-gila dengan Eliano Reijnders
Pemain Persib Bandung, Eliano Reijnders. (Foto: Instagram/eliano.r)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, melontarkan pujian besar kepada Eliano Reijnders atas konsistensi performanya di Super League 2025-2026. Pemain keturunan Indonesia-Belanda ini dianggap sebagai rekrutan terbaik musim ini berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi dengan determinasi tinggi.

Eliano Reijnders telah menjadi kunci penting dalam enam pertandingan terakhir Persib, dengan lima laga di antaranya selalu dipercaya menjadi starter. Selama lima pertandingan terakhir itu, Persib berhasil mencatatkan lima kemenangan beruntun dan clean sheet yang impresif.

1. Konsistensi dan Fleksibilitas Posisi

Bojan Hodak memuji Eliano karena fleksibilitasnya yang luar biasa. Pemain ini dimaksimalkan potensinya di beberapa peran, mulai dari bek kiri, bek kanan, hingga gelandang serang, dan selalu mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Dia ada di mana-mana, dia bermain sangat bagus dan Eliano adalah pemain top. Dia datang ke sini dengan bisa bermain di banyak posisi, dia bisa bermain sangat bagus,” kata Bojan, dilansir dari laman Persib, Kamis (6/11/2025).

Pelatih asal Kroasia itu juga menilai Eliano merupakan rekrutan terbaik Persib musim ini. Hodak pun berharap sang pemain mempertahankan konsistensinya.

Eliano Reijnders di laga Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)
Eliano Reijnders di laga Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

“Di mana pun saya menempatkannya, dia selalu tersenyum, dia selalu menunjukkan performa terbaik. Bagi saya, dia adalah perekrutan terbaik,” tambah Hodak.

2. Mesin Persib yang Penuh Energi

Di balik tubuhnya yang kecil dan ringan, Hodak mengungkapkan bahwa Eliano Reijnders adalah mesin lari Persib. Karakteristik fisik ini justru dimanfaatkan sang pemain untuk terus bergerak mengisi ruang kosong.

 

Halaman:
1 2
      
