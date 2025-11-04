Advertisement
LIGA INDONESIA

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sanjung Habis Teja Paku Alam: Seperti Striker yang Cetak Gol!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |22:19 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sanjung Habis Teja Paku Alam: Seperti Striker yang Cetak Gol!
Bojan Hodak kala melatih Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
GIANYAR – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sanjung habis Teja Paku Alam saat bermain melawan Bali United. Menurutnya, penyelamatan yang dilakukan oleh Teja layaknya striker yang berhasil mencetak gol.

Persib Bandung sukses membungkam Bali United 1-0 di pekan ke-10 Super League 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 1 November 2025.

Teja Paku Alam. ig/persib

1. Persib Bandung Menang

Gol semata wayang untuk Maung Bandung dicetak oleh Andrew Jung (84'). Hasil ini membuat Persib belum kalah dalam tiga pertandingan terakhir.

Menariknya, Teja Paku Alam kembali meraih cleansheet. Sejauh ini, Teja sudah mencatatkan lima nirbobol secara beruntun dengan total tujuh cleansheet di berbagai kompetisi.

 

