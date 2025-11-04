Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sanjung Habis Teja Paku Alam: Seperti Striker yang Cetak Gol!

GIANYAR – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sanjung habis Teja Paku Alam saat bermain melawan Bali United. Menurutnya, penyelamatan yang dilakukan oleh Teja layaknya striker yang berhasil mencetak gol.

Persib Bandung sukses membungkam Bali United 1-0 di pekan ke-10 Super League 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 1 November 2025.

1. Persib Bandung Menang

Gol semata wayang untuk Maung Bandung dicetak oleh Andrew Jung (84'). Hasil ini membuat Persib belum kalah dalam tiga pertandingan terakhir.

Menariknya, Teja Paku Alam kembali meraih cleansheet. Sejauh ini, Teja sudah mencatatkan lima nirbobol secara beruntun dengan total tujuh cleansheet di berbagai kompetisi.