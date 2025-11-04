Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Pemain Ini, Bojan Hodak Puas Lihat Tangguhnya Pertahanan Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |11:01 WIB
Gara-Gara Pemain Ini, Bojan Hodak Puas Lihat Tangguhnya Pertahanan Persib Bandung
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku sangat puas dan merasa nyaman dengan ketangguhan lini pertahanan tim asuhannya. Secara khusus, ia memberikan pujian tinggi kepada Federico Barba yang dinilai memiliki peran vital dalam menjaga soliditas pertahanan Maung Bandung.

Hodak menggarisbawahi pentingnya Barba sebagai sosok pemimpin di lini belakang. Hadirnya Barba membawa ketenangan bagi Bojan Hodak, terutama untuk Persib yang kini juga bersaing di kompetisi Asia.

1. Barba Bawa Stabilitas dan Kepemimpinan

Hingga pekan ke-10 Super League 2025-2026, Skuad Maung Bandung menunjukkan performa pertahanan yang mengesankan, dengan hanya kebobolan enam kali, berbanding 14 gol yang berhasil mereka masukkan. Bojan Hodak menjelaskan Federico Barba, bek berpengalaman asal Italia, membawa stabilitas yang dibutuhkan di barisan belakang.

"Dia (Barba) membawa stabilitas di barisan belakang karena merupakan sosok pemimpin," kata Hodak, dilansir dari laman Persib, Selasa (4/11/2025).

Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)
Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)

Pelatih asal Kroasia itu membandingkan Barba dengan dua pemain bertahan lainnya, Julio Cesar dan Patricio Matricardi (Pato). Meskipun mengakui skill kedua pemain itu, Hodak menilai mereka masih terlalu pendiam.

"Terutama Pato, dia bermain fantastis, tapi dia itu pendiam dan bukan sosok yang terkadang bisa memanggil rekan setim, mengatur dan berteriak," tambahnya.

 

