Bobotoh Cantik Sani Sintya Prediksi Persib Bandung Bakal Ngamuk dan Menang 3-1 atas Bhayangkara FC

BANDUNG – Persib Bandung akan menjamu Bhayangkara FC di pekan ke-15 Super League 2025-2026 pada Minggu (21/12/2025) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi momentum krusial bagi Maung Bandung untuk bangkit dari hasil minor sebelumnya sekaligus membuktikan mentalitas juara di hadapan pendukung sendiri.

Dukungan moril terus mengalir dari berbagai penjuru, termasuk dari salah satu Bobotoh cantik asal Cimahi, Sani Sintya. Dengan penuh rasa percaya diri, Sani memprediksi skuad asuhan Bojan Hodak akan menyudahi perlawanan tim tamu dengan skor meyakinkan 3-1.

Menurut pandangan Sani, kekalahan Persib saat bertandang ke markas Malut United dengan skor 2-0 pada pekan lalu merupakan sebuah pelajaran berharga bagi tim. Ia menilai hasil buruk tersebut bukanlah cerminan kualitas tim yang menurun, melainkan dampak dari faktor kelelahan fisik para pemain.

“Waktu lawan Malut kelihatan banget kalau pemain agak kelelahan. Tempo permainan jadi turun dan pressing tidak seketat biasanya. Tapi menurut aku itu wajar, karena jadwal juga cukup padat,” ujar Sani saat ditemui, Minggu (21/12/2025).

1. Efek Magis GBLA dan Evaluasi Strategi

Bobotoh cantik Sani Sintya (Foto: Dok Pribadi)

Meski sempat terjegal, Sani tetap yakin bahwa Persib memiliki kedalaman skuad yang sangat mumpuni untuk segera bangkit, terutama saat bermain di kandang. Atmosfer GBLA yang dikenal angker bagi tim lawan dipercaya mampu menjadi suntikan motivasi tambahan yang luar biasa bagi para penggawa Pangeran Biru.

“Main di GBLA itu selalu beda rasanya. Ada energi dari Bobotoh yang bikin pemain lebih semangat. Aku yakin Coach Bojan juga sudah evaluasi dari pertandingan kemarin dan bakal ada perbaikan, mungkin dari sisi rotasi pemain atau strategi,” tambah Sani.

Sani menilai Persib akan tampil jauh lebih agresif sejak menit awal demi mengincar gol cepat. Ia memprediksi Maung Bandung akan mengambil inisiatif serangan yang dapat mempermudah kendali permainan sepanjang sisa waktu pertandingan.