Jauh dari Sempurna, Persija Jakarta Diminta Perbaiki Mental dan Performa Jelang Super League 2025-2026

Jordi Amat di sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

JAKARTA – Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko masih belum puas dengan kesiapan timnya jelang Super League 2025-2026. Untuk itu, Ardhi meminta pasukan Mauricio Souza itu untuk terus memperbaiki mental dan performa agar bisa maksimal saat memulai kompetisi yang dulunya disebut Liga 1 nanti.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- baru saja melakukan uji coba melawan Persiku Kudus yang berkesudahan dengan skor 1-0. Laga itu berlangsung di di lapangan latihan Jakarta International Stadium (JIS), pada Sabtu 12 Juli 2025 sore WIB.

Dalam laga uji coba itu, deretan pemain muda yang ikut berlatih sejak awal mendapatkan jam tampil untuk unjuk gigi. Begitu juga nama-nama baru, seperti Van Basty Sousa, Jordi Amat, dan Fabio Calonego juga turun laga.

1. Perjalanan Masih Panjang

Ardhi Tjahjoko tidak mempersoalkam skor akhir dalam laga tersebut. Baginya, paling terpenting perkembangan timnya yang sudah memahami skema diinginkam tim kepelatihan Persija di bawah kendali Mauricio Souza.

“Hasil bukan yang paling penting, tetapi bagaimana tim belajar dari setiap momen di lapangan. Saya lihat perkembangan sudah ada, itu bagus. Tapi perjalanan masih panjang,” kata Ardhi dilansir dari laman Persija, Senin (14/7/2025).

Mauricio Souza (kanan) di sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

2. Tak Boleh Ada Kesalahan

Ardhi mengatakan paling terpenting para pemain harus semangat dalam persiapan dan membangun mental juara. Hal itu agar Persija dapat mencapai target yang sudah ditetapkan