Berikut empat negara yang resmi tersingkir di Piala AFF U-23 2025 termasuk Timnas Malaysia U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

BERIKUT empat negara yang resmi tersingkir di Piala AFF U-23 2025. Salah satunya adalah Timnas Malaysia U-23!

Belum semua grup merampungkan babak penyisihan di Piala AFF U-23 2025. Namun, sudah ada empat negara dari 10 peserta yang dipastikan angkat koper lebih cepat dari Jakarta, Indonesia.

Apalagi, hanya tiga juara grup dan satu runner-up terbaik yang akan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Alhasil, paling tidak enam negara harus pulang lebih cepat.

Siapa saja empat dari enam negara yang sudah resmi tersingkir itu? Simak ulasan berikut ini.

4 Negara yang Resmi Tersingkir di Piala AFF U-23 2025

1. Timnas Malaysia U-23

Negara satu ini harus gigit jari usai ditahan Timnas Indonesia U-23 0-0 pada Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Fergus Tierney dan kawan-kawan tertunduk lesu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, usai wasit meniup peluit panjang.

Hasil itu membuat Malaysia hanya mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan. Harapan lolos langsung sirna karena di laga lain Timnas Filipina U-23 menang atas Timnas Brunei Darussalam.

2. Timnas Brunei Darussalam U-23

Negara satu ini tersingkir dengan status juru kunci Grup A Piala AFF U-23 2025. Gawang Khairul Hisyam juga jadi lumbung gol lawan dengan kemasukan hingga 17 kali dalam tiga pertandingan.

Brunei U-23 praktis menjadi tim dengan partisipasi terburuk di Piala AFF U-23 2025. Mereka pulang dengan tangan hampa alias tanpa poin.