Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara yang Resmi Tersingkir di Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Timnas Malaysia U-23!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |10:34 WIB
4 Negara yang Resmi Tersingkir di Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Timnas Malaysia U-23!
Berikut empat negara yang resmi tersingkir di Piala AFF U-23 2025 termasuk Timnas Malaysia U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

BERIKUT empat negara yang resmi tersingkir di Piala AFF U-23 2025. Salah satunya adalah Timnas Malaysia U-23!

Belum semua grup merampungkan babak penyisihan di Piala AFF U-23 2025. Namun, sudah ada empat negara dari 10 peserta yang dipastikan angkat koper lebih cepat dari Jakarta, Indonesia.

Timnas Indonesia U-23 disebut gabung Filipina hingga Brunei di Piala AFF U-23 2025 @garena_sports.in

Apalagi, hanya tiga juara grup dan satu runner-up terbaik yang akan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Alhasil, paling tidak enam negara harus pulang lebih cepat.

Siapa saja empat dari enam negara yang sudah resmi tersingkir itu? Simak ulasan berikut ini.

4 Negara yang Resmi Tersingkir di Piala AFF U-23 2025

1. Timnas Malaysia U-23

Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)

Negara satu ini harus gigit jari usai ditahan Timnas Indonesia U-23 0-0 pada Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Fergus Tierney dan kawan-kawan tertunduk lesu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, usai wasit meniup peluit panjang.

Hasil itu membuat Malaysia hanya mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan. Harapan lolos langsung sirna karena di laga lain Timnas Filipina U-23 menang atas Timnas Brunei Darussalam.

2. Timnas Brunei Darussalam U-23             

Jens Raven cetak gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)        

Negara satu ini tersingkir dengan status juru kunci Grup A Piala AFF U-23 2025. Gawang Khairul Hisyam juga jadi lumbung gol lawan dengan kemasukan hingga 17 kali dalam tiga pertandingan.

Brunei U-23 praktis menjadi tim dengan partisipasi terburuk di Piala AFF U-23 2025. Mereka pulang dengan tangan hampa alias tanpa poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635511/jadwal-uji-coba-timnas-indonesia-u17-jelang-piala-dunia-u17-lawanparaguaypantai-gading-danpanama-hju.webp
Jadwal Uji Coba Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Dunia U-17: Lawan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/jude_bellingham.jpg
Klasemen Liga Champions Terkini: Real Madrid Tempel Ketat PSG
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement