JAKARTA – Penyerang Timnas Indonesia U-23, Jens Raven, senang bisa menembus babak semifinal Piala AFF U-23 2025. Ia tak peduli di empat besar nanti bakal menghadapi Timnas Thailand U-23 atau Timnas Vietnam U-23.
Timnas Indonesia U-23 berhasil melangkah ke babak semifinal usai bermain 0-0 melawan Timnas Malaysia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Garuda Muda melaju sebagai juara Grup A dengan tujuh poin hasil dua menang dan satu seri.
Tim polesan Gerald Vanenburg itu baru akan mengetahui lawannya pada laga terakhir fase grup yang akan dimainkan Selasa (22/7/2025) malam WIB. Mereka akan menghadapi juara Grup C atau runner-up terbaik Grup B/C.
Adapun, Thailand U-23 dan Vietnam U-23 sama-sama sedang memuncaki klasemen Grup B dan C. Keduanya kebetulan juga akan menghadapi calon runner-up terbaik di grup masing-masing yakni Timnas Myanmar U-23 dan Timnas Kamboja U-23.
Kendati begitu, Raven sama sekali tidak peduli apakah Timnas Indonesia U-23 nantinya akan menghadapi Thailand U-23 atau Vietnam U-23. Ia yakin dengan kualitas yang dimiliki Garuda Muda saat ini bisa mengalahkan lawan-lawan yang akan dihadapi.
“Saya tidak peduli. Saya tidak peduli, sejujurnya. (melawan) Thailand atau Vietnam, saya tidak peduli,” kata Raven usai laga, dikutip Selasa (22/7/2025).