HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jens Raven Tak Peduli Timnas Indonesia U-23 Lawan Thailand atau Vietnam di Semifinal Piala AFF U-23 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |09:45 WIB
Jens Raven Tak Peduli Timnas Indonesia U-23 Lawan Thailand atau Vietnam di Semifinal Piala AFF U-23 2025
Jens Raven tidak peduli Timnas Indonesia U-23 lawan Thailand atau Vietnam (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Penyerang Timnas Indonesia U-23, Jens Raven, senang bisa menembus babak semifinal Piala AFF U-23 2025. Ia tak peduli di empat besar nanti bakal menghadapi Timnas Thailand U-23 atau Timnas Vietnam U-23.

Timnas Indonesia U-23 berhasil melangkah ke babak semifinal usai bermain 0-0 melawan Timnas Malaysia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Garuda Muda melaju sebagai juara Grup A dengan tujuh poin hasil dua menang dan satu seri.

1. Baru Tahu Lawan

Arkhan Fikri saat bela Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Tim polesan Gerald Vanenburg itu baru akan mengetahui lawannya pada laga terakhir fase grup yang akan dimainkan Selasa (22/7/2025) malam WIB. Mereka akan menghadapi juara Grup C atau runner-up terbaik Grup B/C.

Adapun, Thailand U-23 dan Vietnam U-23 sama-sama sedang memuncaki klasemen Grup B dan C. Keduanya kebetulan juga akan menghadapi calon runner-up terbaik di grup masing-masing yakni Timnas Myanmar U-23 dan Timnas Kamboja U-23.

2. Tidak Peduli

Kendati begitu, Raven sama sekali tidak peduli apakah Timnas Indonesia U-23 nantinya akan menghadapi Thailand U-23 atau Vietnam U-23. Ia yakin dengan kualitas yang dimiliki Garuda Muda saat ini bisa mengalahkan lawan-lawan yang akan dihadapi. 

“Saya tidak peduli. Saya tidak peduli, sejujurnya. (melawan) Thailand atau Vietnam, saya tidak peduli,” kata Raven usai laga, dikutip Selasa (22/7/2025).

 

Telusuri berita bola lainnya
