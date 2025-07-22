Jens Raven Tak Peduli Timnas Indonesia U-23 Lawan Thailand atau Vietnam di Semifinal Piala AFF U-23 2025

JAKARTA – Penyerang Timnas Indonesia U-23, Jens Raven, senang bisa menembus babak semifinal Piala AFF U-23 2025. Ia tak peduli di empat besar nanti bakal menghadapi Timnas Thailand U-23 atau Timnas Vietnam U-23.

Timnas Indonesia U-23 berhasil melangkah ke babak semifinal usai bermain 0-0 melawan Timnas Malaysia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Garuda Muda melaju sebagai juara Grup A dengan tujuh poin hasil dua menang dan satu seri.

1. Baru Tahu Lawan

Tim polesan Gerald Vanenburg itu baru akan mengetahui lawannya pada laga terakhir fase grup yang akan dimainkan Selasa (22/7/2025) malam WIB. Mereka akan menghadapi juara Grup C atau runner-up terbaik Grup B/C.

Adapun, Thailand U-23 dan Vietnam U-23 sama-sama sedang memuncaki klasemen Grup B dan C. Keduanya kebetulan juga akan menghadapi calon runner-up terbaik di grup masing-masing yakni Timnas Myanmar U-23 dan Timnas Kamboja U-23.

2. Tidak Peduli

Kendati begitu, Raven sama sekali tidak peduli apakah Timnas Indonesia U-23 nantinya akan menghadapi Thailand U-23 atau Vietnam U-23. Ia yakin dengan kualitas yang dimiliki Garuda Muda saat ini bisa mengalahkan lawan-lawan yang akan dihadapi.

“Saya tidak peduli. Saya tidak peduli, sejujurnya. (melawan) Thailand atau Vietnam, saya tidak peduli,” kata Raven usai laga, dikutip Selasa (22/7/2025).