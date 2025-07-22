Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Pilu Pelatih Malaysia Usai Tersingkir Gara-Gara Imbang Lawan Timnas Indonesia U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |07:32 WIB
Curhat Pilu Pelatih Malaysia Usai Tersingkir Gara-Gara Imbang Lawan Timnas Indonesia U-23
Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

CURHAT pilu pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain, ungkap kekecewaannya usai tersingkir dari Piala AFF U-23 2025. Hal itu terjadi usai Malaysia U-23 ditahan imbang Timnas Indonesia U-23 di laga terakhir Grup A.

Skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- bermain imbang tanpa gol melawan Timnas Indonesia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 21 Juli 2025. Hasil imbang ini membuat Malaysia U-23 finis peringkat ketiga Grup A dengan koleksi empat poin.

Arkhan Fikri saat bela Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Angkat Koper

Artinya, Malaysia U-23 harus angkat koper dari Piala AFF U-23 2025. Mengingat, hanya juara grup dari tiga grup yang berhak ke semifinal. Lalu untuk satu tim lainnya, ini diambil dari peringkat kedua terbaik.

Nafuzi pun mengaku kecewa karena gagal membawa Malaysia U-23 ke semifinal. Akan tetapi, juru taktik berusia 46 tahun itu tetap puas dengan penampilan anak asuhnya selama di Piala AFF U-23 2025.

“Saya sendiri kecewa karena tidak lolos ke semifinal, tetapi hal yang ditunjukkan di pertandingan malam ini membuktikan adanya peningkatan dari gim ke gim karena ini adalah tim muda yang baru dibentuk,” kata Nafuzi dalam konferensi pers usai laga, dikutip Selasa (22/7/2025).

 

