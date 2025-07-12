Presiden Dewa United Konfirmasi Rekrut Rafael Struick: Tinggal Selangkah Lagi

PRESIDEN Dewa United, Ardian Satya Negara, mengonfirmasi bahwa Rafael Struick gabung ke klubnya. Ardian mengatakan proses perekrutan Rafael Struick tinggal selangkah lagi.

Ardian memastikan Rafael Struick sudah mempunyai kesepakatan dengan Banten Warriors -julukan Dewa United. Kini, mereka tinggal merampungkan proses perekrutan pemain langganan membela Timnas Indonesia itu.

1. Rafael Struick Gabung Dewa United

Kabar ini disampaikan oleh Ardian ketika ditemui awak media di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (12/7/2025) malam WIB. Ardian mengatakan, Rafael Struick memilih Dewa United sebagai pelabuhan barunya.

"Ya, kemarin udah lagi proses semuanya ya, tinggal selangkah lagi sih untuk Rafael," ungkap Ardian kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (12/7/2025).

2. Dikontrak 3 Tahun

Lebih lanjut, Ardian mengisyaratkan Rafael digaet dengan kesepakatan kontrak tiga tahun. Pemain berusia 22 tahun itu akan diproyeksikan untuk kuota pemain U-23 di Banten Warriors -julukan Dewa United.

"Sementara (kontrak Rafael Struick) tiga tahun," ujar Ardian.

"Dia (Rafael Struick) pemain muda berbakat, masuk ke dalam regulasi juga untuk U-23 di Indonesia. Selebihnya, coach (Jan Olde Riekerink) percaya dia punya potensi untuk menjadi pemain yang hebat," tambahnya.