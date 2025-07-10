Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bukti Rafael Struick Segera Gabung Dewa United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |15:12 WIB
Bukti Rafael Struick Segera Gabung Dewa United
Rafael Struick dirumorkan segera gabung Dewa United. (Foto: Instagram/rafaelstruick)
A
A
A

TANGERANG – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rafael Struick tampaknya benar-benar segera bergabung dengan Dewa United. Pasalnya dalam posting-an terbaru striker Garuda itu, Rafael Struick menunjukkan tengah dijemput seseorang dengan memakai lambang Dewa United di bandara.

Ya, Rafael Struick siang ini, Kamis (10/7/2025), baru saja mengupload sebuah foto seseorang dengan nuasa hitam putih di instagram stories. Dalam foto, seorang pria menyambut antusias kedatangan Rafael Struick.

1. Bukti Tersembunyi

Dalam foto yang dibagikan Rafael Struick, pria tersebut menggunakan papan yang bertuliskan selamat datang Rafael Struick. Biasanya memang tulisan dengan papan itu kerap hadir di bandara atau bisa juga terminal dan stasiun.

Biasanya papan itu untuk memberitahukan seseorang yang baru datang. Dalam hal ini, orang tersebut bisa saja menjadi perwakilan Dewa United yang menyambut Rafael Struick di bandara.

"Welcome Rafael Struick," tulis pria itu.

Perwakilan Dewa United jemput Rafael Struick
Perwakilan Dewa United jemput Rafael Struick

Lantas tahu dari maan jika sosok pria itu adalah perwakilan Dewa United. Perlu diketahui, pria dalam foto Rafael Struick mengenakan, topi, vest, dan celana training.

Menariknya, di celana training yang dikenakan pria itu terlihat sedikit logo Dewa United. Karena itulah bisa dikatakan Rafael Struick benar-benar segera bergabung dengan tim berjuluk Banten Warriors tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175177/frans_putros-tjvB_large.jpg
Reaksi Persib Bandung Usai Frans Putros Dapat Sanksi Tambahan dari Komdis PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/49/3174722/reza_arya_pratama-A6q2_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Reza Arya Pratama di PSM Makassar yang Tiba-Tiba Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/49/3174491/persita_tangerang_vs_semen_padang-ygah_large.jpg
Hasil Persita Tangerang vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Pendekar Cisadane Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/49/3174123/jordi_amat-xK2f_large.jpg
Jordi Amat Tahu Cara agar Persija Jakarta Bangkit di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1631025/timnas-indonesia-u23-tertinggal-12-dari-india-u23-di-babak-pertama-dyh.webp
Timnas Indonesia U-23 Tertinggal 1-2 dari India U-23 di Babak PertamaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/miliano_jonathans_kiri.jpg
Patrick Kluivert Puji Miliano Jonathans, Sinyal Kuat Jadi Starter Lawan Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement