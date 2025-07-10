Bukti Rafael Struick Segera Gabung Dewa United

TANGERANG – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rafael Struick tampaknya benar-benar segera bergabung dengan Dewa United. Pasalnya dalam posting-an terbaru striker Garuda itu, Rafael Struick menunjukkan tengah dijemput seseorang dengan memakai lambang Dewa United di bandara.

Ya, Rafael Struick siang ini, Kamis (10/7/2025), baru saja mengupload sebuah foto seseorang dengan nuasa hitam putih di instagram stories. Dalam foto, seorang pria menyambut antusias kedatangan Rafael Struick.

1. Bukti Tersembunyi

Dalam foto yang dibagikan Rafael Struick, pria tersebut menggunakan papan yang bertuliskan selamat datang Rafael Struick. Biasanya memang tulisan dengan papan itu kerap hadir di bandara atau bisa juga terminal dan stasiun.

Biasanya papan itu untuk memberitahukan seseorang yang baru datang. Dalam hal ini, orang tersebut bisa saja menjadi perwakilan Dewa United yang menyambut Rafael Struick di bandara.

"Welcome Rafael Struick," tulis pria itu.

Perwakilan Dewa United jemput Rafael Struick

Lantas tahu dari maan jika sosok pria itu adalah perwakilan Dewa United. Perlu diketahui, pria dalam foto Rafael Struick mengenakan, topi, vest, dan celana training.

Menariknya, di celana training yang dikenakan pria itu terlihat sedikit logo Dewa United. Karena itulah bisa dikatakan Rafael Struick benar-benar segera bergabung dengan tim berjuluk Banten Warriors tersebut.