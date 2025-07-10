Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Timnas Indonesia Rafael Struick Jadi Cadangan di Dewa United?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |14:44 WIB
Rafael Struick segera gabung Dewa United. (Foto: Instagram/@rafaelstruick
PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia Rafael Struick jadi cadangan di Dewa United? Kabar Rafael Struick gabung Dewa United beredar kencang dalam beberapa hari terakhir. Terbaru di stories Instagram-nya @rafaelstruick, pesepakbola 21 tahun itu baru saja tiba di salah satu bandara Indonesia.

Rafael Struick ditengarai berada di bandara Tanah Air karena terdapat logo salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dinding bandara. Satu lagi, eks penyerang ADO Den Haag itu juga dijemput bapak-bapak berperawakan orang Indonesia, sambil membawa kertas bertuliskan “Welcome Rafael S”.

1. Kenakan Celana Dewa United

Bapak yang menjemput Rafael Stuick mengenakan celana Dewa United. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)
Bapak yang menjemput Rafael Stuick mengenakan celana Dewa United. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)

Jika dilihat lebih dekat, bapak-bapak tersebut mengenakan celana dengan logo Dewa United. Hal itu menegaskan mantan pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia itu segera gabung Banten Warriors -julukan Dewa United.

Akun Instagram @seasiagoal juga sudah membocorkan Rafael Struick gabung klub runner-up Liga 1 2024-2025 tersebut. “Winger Indonesia Rafael Struick resmi gabung Dewa United dengan status bebas transfer,” tulis @seasiagoal.

2. Jadi Cadangan Dewa United?

Jika gabung Dewa United, Rafael Struick butuh usaha ekstra untuk menembus starting XI racikan Jan Olde Riekerink. Sebab, persaingan di lini depan Dewa United sudah sangat padat. Di posisi winger kanan, Dewa United telah memiliki Egy Maulana Vikri, Taisei Marukawa (winger kiri) dan Alex Martins (penyerang tengah).

Belum lagi ada Privat Mbarga dan Stefano Lilipaly yang dikenal sebagai bintang Liga Indonesia edisi-edisi sebelumnya. namun, ada satu alasan kenapa Rafael Struick berpotensi menjadi pemain andalan.

 

Halaman:
1 2
      
