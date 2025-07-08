Klub Super League 2025-2026 Wajib Daftarkan 5 Pemain U-23, Dimainkan Minimal 45 Menit Tiap Laga

KLUB Super League 2025-2026 wajib daftarkan 5 pemain U-23. Satu pemain di antaranya wajib dimainkan 45 menit setiap laga.

Regulasi baru ini disampaikan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus. Dia mengungkapkan setiap klub Super League (dulu Liga 1) wakib mendaftarkan minimal lima pemain U-23. Ferry juga menegaskan, satu diantara pemain muda itu harus bermain minimal 45 menit dalam setiap laga.

"Regulasi lain kaitannya dengan pemain asing, runutan untuk under 23, kelahiran 2003 bermain 45 menit yang didaftarkan adalah 5 pemain," kata Ferry Paulus kepada awak media, dikutip pada Selasa (8/7/2025).

1. Regulasi Baru

Regulasi ini tercipta setelah PT LIB mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin 7 Juli 2025. Selain mengatur jam terbang para pemain muda, adapula perubahan aturan untuk mendaftarkan pemain asing.

Sekarang, setiap klub diperbolehkan mendaftarkan 11 pemain asing. Namun, hanya delapan pemain yang dipersilakan untuk bermain dalam setiap pertandingan.

"Kalau klub mau mendaftarkan 8 ya gapapa. Intinya regulasi ini akan terus," kata Ferry.

"Intinya bahwa regulasi ini akan terus menjadi regulasi, mudah-mudahan terus tetap dan enggak bergeser lagi. Jadi 8 yang main, di DSP (Daftar Susunan Pemain) 8, kemudian 11 yang didaftarkan," tambahnya menjelaskan.