Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PT LIB Resmi Ganti Nama Liga 1 Jadi Super League

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |23:01 WIB
PT LIB Resmi Ganti Nama Liga 1 Jadi Super League
PT LIB ganti nama Liga 1 Jadi Super League. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Liga Indonesia Baru (LIB) resmi mengganti nama kompetisi Liga 1 menjadi Super League dan Liga 2 menjadi Championship. Tak hanya nama kompetisi saja yang diubah, PT LIB pun rebranding menjadi I League.

Perubahan itu diungkapkan oleh Direktur PT LIB, Ferry Paulus. Keputusan itu diambil usai merampungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama klub-klub Liga 1 2025/2026 di Hotel Langham, Jakarta, Senin (7/7/2025).

1. Rebranding

"Yang juga enggak kalah penting bahwa mulai musim ini kita sudah melakukan rebranding daripada Liga Indonesia Baru, entitas korporasinya adalah tetap Liga Indonesia Baru, tetapi brand namesnya adalah I League," kata Ferry kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/7/2025).

"Mulai musim ini kita menamakan dirinya tidak lagi LIB tetapi I League, di mana produk utama kita adalah BRI Super League kemudian yang kedua Pegadaian Championship," sambungnya.

"Jadi BRI Super League dan Pegadaian Championship. Nah kedua Liga ini yang menjadi motor Liga Profesional di Indonesia yang akan mulai bergulir di musim 2025 dan 2026," terang Ferry.

PT LIB ganti nama Liga 1 Jadi Super League. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
PT LIB ganti nama Liga 1 Jadi Super League. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

2. Alasan Rebranding

Ferry menjelaskan secara rinci mengapa PT LIB melakukan pergantian nama. Kemudian untuk tajuk Liga 1 dan Liga 2 tetap akan menjadi Super League dan Championship terlepas dari sponsor utamanya.

"Memang hasil dari komunikasi dengan beberapa klub, kami ingin memiliki branding yang kuat. Kalau PT LIB kurang strong. Kami inginnya tidak berubah-ubah lagi. I League, yang artinya Indonesia League," terang Ferry.

"Label untuk kompetisi kasta teratas Liga Indonesia kita adalah Super League, apa pun sponsornya. Untuk Liga 2, Championship," tambah dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/49/3168160/persija_jakarta-FpMZ_large.jpg
Belum Puas Persija Jakarta di Puncak Klasemen, Mauricio Souza Soroti Lini Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/49/3161775/persib_bandung-JFmo_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Bojan Hodak Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/49/3158032/persija_jakarta-yqhR_large.jpg
Persija Jakarta Tak Cuma Targetkan Juara di Super League 2025-2026, Siap Orbitkan Pemain Muda Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/49/3157243/bojan_hodak-hOG4_large.jpg
Jelang Musim 2025-2026 Bergulir, Bojan Hodak Klaim Skuad Persib Bandung Sudah Makin Kompak
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629809/jadwal-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-comeback-paes-slm.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Comeback Paes
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement