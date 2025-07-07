PT LIB Resmi Ganti Nama Liga 1 Jadi Super League

JAKARTA - PT Liga Indonesia Baru (LIB) resmi mengganti nama kompetisi Liga 1 menjadi Super League dan Liga 2 menjadi Championship. Tak hanya nama kompetisi saja yang diubah, PT LIB pun rebranding menjadi I League.

Perubahan itu diungkapkan oleh Direktur PT LIB, Ferry Paulus. Keputusan itu diambil usai merampungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama klub-klub Liga 1 2025/2026 di Hotel Langham, Jakarta, Senin (7/7/2025).

1. Rebranding

"Yang juga enggak kalah penting bahwa mulai musim ini kita sudah melakukan rebranding daripada Liga Indonesia Baru, entitas korporasinya adalah tetap Liga Indonesia Baru, tetapi brand namesnya adalah I League," kata Ferry kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/7/2025).

"Mulai musim ini kita menamakan dirinya tidak lagi LIB tetapi I League, di mana produk utama kita adalah BRI Super League kemudian yang kedua Pegadaian Championship," sambungnya.

"Jadi BRI Super League dan Pegadaian Championship. Nah kedua Liga ini yang menjadi motor Liga Profesional di Indonesia yang akan mulai bergulir di musim 2025 dan 2026," terang Ferry.

PT LIB ganti nama Liga 1 Jadi Super League. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

2. Alasan Rebranding

Ferry menjelaskan secara rinci mengapa PT LIB melakukan pergantian nama. Kemudian untuk tajuk Liga 1 dan Liga 2 tetap akan menjadi Super League dan Championship terlepas dari sponsor utamanya.

"Memang hasil dari komunikasi dengan beberapa klub, kami ingin memiliki branding yang kuat. Kalau PT LIB kurang strong. Kami inginnya tidak berubah-ubah lagi. I League, yang artinya Indonesia League," terang Ferry.

"Label untuk kompetisi kasta teratas Liga Indonesia kita adalah Super League, apa pun sponsornya. Untuk Liga 2, Championship," tambah dia.