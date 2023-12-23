Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Soal Rencana Gelar European Super League, Presiden La Liga Buka Suara

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |03:07 WIB
Soal Rencana Gelar European Super League, Presiden La Liga Buka Suara
Javier Tebas soroti penyelenggaraan European Super League. (Foto: Reuters)
A
A
A

PRESIDEN La Liga, Javier Tebas, buka suara soal adanya rencana menggelar European Super League atau Liga Super Eropa. Menurutnya, ajang European Super League tidak mungkin bisa terjadi secara hukum.

Proyek itu dianggap hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Selain itu, European Super League dinilai seolah-olah membuat sepakbola Eropa jauh lebih elite ketimbang jadi olahraga terbuka.

European Super League

Tidak hanya itu, proyek kompetisi ini dipandang hanya akan memperkaya klub yang sudah kaya saja. Pasalnya, sejumlah keputusan dipusatkan di tangan beberapa tim.

"Ini tidak berkelanjutan secara ekonomi. Sepakbola gratis tidak mungkin terjadi, itu akan menjadi kegagalan ekonomi. Anda tidak bisa membodohi orang dengan mengatakan bahwa sepakbola itu gratis," ungkap Tebas, dipetik dari Football Espana, Sabtu (23/12/2023).

“Saya bertaruh 100 kali makan malam bahwa kita tidak akan melihat European Super League dalam jangka pendek atau menengah. Tidak akan ada European Super League dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Secara hukum, hal itu tidak mungkin terjadi,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
