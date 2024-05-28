Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |04:01 WIB
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
Mason Greenwood ucapkan salam perpisahan kepada Getafe. (Foto: Instagram/masongreenwood)
MADRID - Perjalanan Mason Greenwood dengan Getafe telah usai seiring berakhirnya Liga Spanyol 2023-2024. Ia pun mengirim pesan perpisahan menyentuh usai merasa diterima dengan baik di tim berjuluk Azulones tersebut.

Seperti yang diketahui, Mason Greenwood sempat absen dari sepakbola setelah terlibat skandal kekerasan fisik kepada kekasihnya. Manchester United pun mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan Mason Greenwood dari tim.

Meski dinyatakan tak bersalah, The Red Devils -julukan Manchester United- memilih untuk melepas Mason Greenwood ke Getafe dengan status pinjaman selama musim 2023-2024. Penyerang bertinggi 181 cm itu pun langsung membuktikan kualitasnya dengan mencetak 10 gol dan enam assist dari 36 penampilan bersama Getafe.

Usai musim 2023-2024 berakhir, Mason Greenwood harus meninggalkan Getafe dan kembali ke Manchester United. Sebab, Azulones -julukan Getafe- tak mempermanenkan pemain keturunan Inggris-Jamaican tersebut.

Mason Greenwood

Mason Greenwood pun mengirimkan pesan perpisahan menyentuh kepada Getafe, setelah menjalani musim yang luar biasa. Meski hanya satu musim, tetapi ia merasa diterima dan menjadi bagian dari tim.

