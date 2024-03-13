Manchester United Lepas Mason Greenwood di Bursa Transfer Musim Panas 2024

Mason Greenwood saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Getafe (Foto: Reuters)

KABAR masa depan Mason Greenwood di Manchester United menemui titik terang. Winger asal Inggris itu kabarnya akan dilepas Setan Merah pada bursa transfer musim panas 2024 ini.

Hal itu diketahui dari salah satu pakar transfer pemain, Fabrizio Romano. Ia mengatakan manajemen Manchester Merah sudah sepakat untuk menjual pemainnya itu.

Manchester United memilih untuk melepas Mason Greenwood menyusul penolakan di Inggris imbas kasus yang menimpa sang pemain. Man United diyakini bakal dalam masalah besar jika tetap mempertahankan Greenwood di skuad mereka.

Seperti diketahui, Greenwood sendiri saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Getafe. Masa peminjaman itu selesai pada akhir musim 2023-2024 nanti.

Sementara itu, Man United butuh tambahan dana di musim panas nanti. Oleh karena itu, penjualan Greenwood dinilai jadi opsi yang masuk akal untuk mereka ambil.