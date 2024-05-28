Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |13:43 WIB
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
Toni Kroos putuskan pensiun usai bela Timnas Jerman di Euro 2024 (Foto: Real Madrid)
A
A
A

LIMA pemain top dunia yang diincar Real Madrid untuk gantikan Toni Kroos akan dibahas Okezone. Salah satunya adalah gelandang berbakat milik Bayern Munich, Joshua Kimmich.

Seperti diketahui, Toni Kroos memutuskan pensiun usai membela Timnas Jerman di Euro 2024. Berikut lima pemain top duni yang diincar Real Madrid untuk gantikan Toni Kroos.

5. Declan Rice


Pertama ada nama Declan Rice yang kabarnya tengah jadi incaran sang raksasa Spanyol, Real Madrid. Gelandang berpaspor Inggris itu mencuri perhatian lewat penampilan apiknya bersama Arsenal musim ini.

Declan Rice menjadi andalan di lini tengah Arsenal asuhan Mikel Arteta dengan mencatatkan 51 penampilan di seluruh kompetisi bersama skuad The Gunners. Rice mampu menyumbang tujuh gol dan 10 assist dan turut membantu Arsenal tampil luar biasa di Liga Inggris 2023-2024.

4. Alexis Mac Allister


Berikutnya ada Mac Allister yang masuk dalam daftar incaran Los Blancos di bursa transfer musim panas 2024. Mac Allister membuktikan kualitasnya bersama Liverpool sepanjang musim kemarin.

Mac Allister tercatat mampu mengemas tujuh gol dan tujuh assist dari 46 laga bagi Liverpool di musim 2023-2024 ini. Dia memiliki kontrak dengan The Reds sampai 2028 mendatang.

Halaman:
1 2
      
