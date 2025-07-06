Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Pembuka Piala Presiden 2025, Skuad Persib Bandung dan Port FC Disambut Ribuan Bobotoh

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |15:07 WIB
Jelang Laga Pembuka Piala Presiden 2025, Skuad Persib Bandung dan Port FC Disambut Ribuan Bobotoh
Ribuan Bobotoh Sambut Kedatangan Skuad Persib Bandung dan Port FC di Laga Pembuka Piala Presiden 2025. (Foto: Agi Ilman/Okezone)
A
A
A

BANDUNG – Jelang laga pembuka Piala Presiden 2025, skuad Persib Bandung dan Port FC disambut ribuan bobotoh di area Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Minggu (6/7/2025) sore WIB. Kedua tim tersebut nantinya akan bertarung di lapang mulai pukul 15.30 WIB.

Pantauan di lokasi, bus tim Port FC dan Persib Bandung tiba di stadion sekira pukul 13.36 WIB. Bus Port FC berada di depan, disusul oleh bus skuad Persib.

1. Disambut Ribuan Bobotoh

Kedatangan skuad Persib dan Port FC mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, lengkap dengan kendaraan taktis. Suporter menyambut kedatangan tim dengan antusias.

Bobotoh yang masih berada di luar area stadion terlihat melambaikan tangan dan meneriakkan nama pemain-pemain Persib. Para suporter mulai berdatangan sejak pukul 13.00 WIB dengan mengenakan atribut Persib seperti syal, bendera, dan jersey tim.

Mayoritas dari mereka datang menggunakan motor, meski ada juga yang menggunakan mobil. Salah satu Bobotoh, Ilham (22), mengaku rela menempuh perjalanan sekitar lima jam menggunakan motor dari Bungbulang, Garut Selatan, demi menyaksikan laga langsung di stadion.

Ribuan Bobotoh Sambut Kedatangan Skuad Persib dan Port FC.. (Agi Ilman/Okezone)
Ribuan Bobotoh Sambut Kedatangan Skuad Persib dan Port FC.. (Agi Ilman/Okezone)

Ilham bersama tiga rekannya sudah berada di Bandung sejak H-1 dan menginap di rumah temannya sebelum melanjutkan perjalanan ke stadion.

“Berangkat dari Garut kemarin, nginep dulu di Bandung. Tadi ke sini naik motor, sekitar lima jam,” ujar Ilham saat ditemui di sekitar stadion, Minggu (6/7/2025).

2. Ingin Melihat Persib

Meski antusias, Ilham mengaku belum bisa memprediksi hasil pertandingan. Ia menyebut skuad Persib masih dalam tahap adaptasi karena kedatangan sejumlah pemain baru.

“Enggak tahu, soalnya banyak pemain baru. Penasaran juga pengin lihat mereka main,” ucapnya.

 

