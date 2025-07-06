Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Port FC, Asnawi Mangkualam Cs Tak Mau Main-Main di Piala Presiden 2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |09:05 WIB
Persib Bandung vs Port FC, Asnawi Mangkualam Cs Tak Mau Main-Main di Piala Presiden 2025
Asnawi Mangkualam kala bela Port FC. (Foto: Port FC)
A
A
A

DUEL Persib Bandung vs Port FC di laga perdana Piala Presiden 2025 dipastikan berjalan seru dan menarik. Port FC pun menegaskan tak mau main-main di Piala Presiden 2025.

Pelatih Port FC, Alexandre Gama, menjadikan turnamen pramusim ini sangat penting. Karena itu, Asnawi Mangkualam cs dipastikan tampil optimal.

port fc vs persib bandung foto persib

1. Persib Bandung vs Port FC

Port FC akan menghadapi Persib Bandung di Stadion si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, Minggu (6/7/2025) pukul 15.30 WIB. Sebagai perwakilan Thailand, Port FC membawa banyak pemain baru di Piala Presiden 2025.

Para pemain ini pun diharapkan bisa bermain dengan baik. Dengan begitu, hasil positif bisa diraih.

“Kami datang ke sini untuk bisa memenangi turnamen ini karena kami profesional, kami mau menang,” ujar Gama di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu 5 Juli 2025.

2. Taruh Rasa Hormat

Gama memastikan menaruh rasa hormat kepada seluruh tim peserta Piala Presiden 2025. Namun ketika timnya beraksi, permainan maksimal akan dilakukan.

“Kami akan menunjukkan bagaimana permainan Port dan mewakili sepakbola Thailand. Saya harap tim saya bisa bermain dengan baik, meski tidak 100 persen. Saya harap pemain bisa bermain 90 menit dengan level yang bagus,” ucap Gama.

 

