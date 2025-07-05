Gabung Persib Bandung, Luciano Guaycochea Akui Ada Peran Gelandang Liverpool Alexis Mac Allister

BANDUNG – Luciano Guaycochea kini menjadi bagian dari Persib Bandung. Ternyata, ada peran Alexis Mac Allister dalam pengambilan keputusan soal klub berikutnya.

Guaycochea sebelumnya memperkuat Perak FC di Malaysia pada 2022-2025. Setelah kontraknya habis, pemain asal Argentina itu kini bergabung dengan Persib.

1. Sepupu Alexis Mac Allister

Pria yang akrab disapa Lucho itu mengaku sering bicara dengan Mac Allister soal sepakbola. Pasalnya, gelandang Liverpool tersebut ternyata adalah sepupunya.

“Kami memang berbicara mengenai saya gabung ke sini (Persib), memang kami sering berbicara karena banyak dari keluarga yang terjun di sepakbola profesional,” ungkap Guaycochea dalam konferensi pers di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (5/7/2025).

“Selain sepupu, paman saya juga (jadi pesepakbola). Tapi saya hanya disarankan untuk bisa menikmati bermain di sini,” sambung pria berusia 33 tahun itu.

Meski demikian, pemain yang beroperasi sebagai gelandang serang ini mengaku sudah mengetahui Persib sebelum mendapatkan tawaran untuk bergabung. Hal itu didapatkan selama bermain di Negeri Jiran.