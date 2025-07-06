Jadwal Siaran Langsung Piala Presiden 2025 Hari Ini: Persib Bandung vs Port FC dan Oxford United vs Liga Indonesia All Star!

Marc Klok dan Marselino Ferdinan akan turut memperkuat Persib Bandung dan Oxford United. (Foto: Instagram/@marcklok)

JADWAL siaran langsung Piala Presiden 2025 hari ini. Ada sederet laga seru yang akan tersaji, yakni Persib Bandung vs Port FC hingga Oxford United vs Liga Indonesia All Star.

Ya, turnamen pramusim, Piala Presiden 2025, akan digelar mulai hari ini, Minggu (6/7/2025). Dua tim mancanegara yang diundang ikut serta di Piala Presiden 2025 pun akan tampil hari ini, yakni Oxford United dan Port FC.

1. Persib Bandung vs Port FC

Duel Persib Bandung vs Port FC akan jadi laga perdana yang digelar di Piala Presiden 2025. Pertandingan ini bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Minggu (6/7/2025) pukul 15.30 WIB.

Ini bukan jadi pertemuan pertama Persib Bandung melawan klub asal Thailand itu. Sebelumnya, kedua tim sudah berjumpa di AFC Champions League 2 pada tahun lalu.

Sayangnya, pertemuan itu gagal berbuah manis untuk Persib. Mereka tumbang 0-1 pada pertemuan pertama dan ditahan 2-2 saat berhadapan di markas Persib.

Persib Bandung pun wajib waspada karena Port FC siap melanjutkan kiprah manisnya itu. Pelatih Port FC, Alexandre Gama, menegaskan timnya hadir di Piala Presiden 2025 bukan untuk main-main.

“Kami datang ke sini untuk bisa memenangi turnamen ini karena kami profesional, kami mau menang,” ujar Gama di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu 5 Juli 2025.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga tersebut. Siapakah yang akan berjaya hingga memimpin klasemen sementara Grup B?