HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025 Sore Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |14:47 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025 Sore Ini
Pemain Persib Bandung, Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

LINK live streaming Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga pembuka dari turnamen pramusim itu tepatnya akan berlangsung sore ini, Minggu (6/7/2025) pukul 15.30 WIB.

Sebagai informasi, Persib Bandung dan Port FC tergabung di Grup B Piala Presiden 2025. Selain kedua klub itu, ada juga Dewa United yang juga bertarung di Grup B.

1. Main di Stadion si Jalak Harupat

Persib yang berstatus juara Liga 1 2024-2025 akan mencoba melawan klub asal Thailand, Port FC di laga perdana Grup B Piala Presiden 2025. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung.

Tentu Persib sangat diuntungkan demi laga kandang tersebut. Sebab Pangeran Biru akan mendapatkan motivasi tambahan karena bermain di kota sendiri.

Kendati demikian, Persib menegaskan akan menjadikan Piala Presiden 2025 sebagai turnamen pemanasan saja. Karena itu, tidak ada starting line up karena pelatih Persib, Bojan Hodak, bakal memainkan seluruh pemain untuk melihat kualitas pemainnya.

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Jadi, Bojan sudah menyiapkan dua tim untuk laga melawan Port FC dan Dewa United. Tentu menarik bagaimana Persib menghadapi fase grup Piala Presiden 2025 ini.

“Tidak ada istilah starting line up dan untuk dua pertandingan ini saya akan menggabungkan tim. Jadi tidak ada yang benar-benar pemain inti atau cadangan. Siapapun. Saya hanya ingin mengkombinasikannya,” kata Bojan jelang laga Persib vs Port FC, Minggu (6/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
