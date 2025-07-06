Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Janji Ole Romeny Jelang Tampil di Piala Presiden 2025 Bersama Oxford United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |12:49 WIB
Janji Ole Romeny Jelang Tampil di Piala Presiden 2025 Bersama Oxford United
Ole Romeny kala membela Oxford United. (Foto: Instagram/@oleromeny)
PEMAIN Timnas Indonesia, Ole Romeny, tebar janji manis jelang tampil di Piala Presiden 2025. Dia akan membela klub asal Inggris, Ole Romeny, di turnamen pramusim tersebut.

Ole Romeny memastikan siap membawa timnya menyapu bersih seluruh laga di Piala Presiden 2025 dengan kemenangan. Hal tersebut dilakukan demi membawa tim asal Inggris itu mengukir prestasi manis.

ole romeny dan marselino ferdinan foto ig @pialapresiden

1. Ole Romeny Siap Tempur

Pada laga perdana Grup A Piala Presiden 2025, Oxford United akan dihadapkan dengan Liga Indonesia All Star. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (6/7/2025) pukul 19.30 WIB.

Menurut Ole, ajang pramusim seperti ini sangat penting diikuti timnya. Pasalnya, timnya dapat menjaga kebugaran sebelum arungi musim 2025-2026.

"Kami masih dalam pramusim, jadi tujuan utamanya adalah menjadi sebugar mungkin," kata Ole dalam konferensi pers, Sabtu 5 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
