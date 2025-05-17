Real Madrid Resmi Rekrut Dean Huijsen, Carlo Ancelotti: Potensi Hebat!

REAL Madrid resmi rekrut Dean Huijsen. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, pun menyambut kehadiran Dean Huijsen dengan gembira.

Menurut Ancelotti, Dean Huijsen adalah talenta hebat. Dia pun bisa jadi pemain andalan Real Madrid di masa depan.

1. Real Madrid Resmi Rekrut Dean Huijsen

Real Madrid umumkan kehadiran Dean Huijsen pada hari ini, Sabtu (17/5/2025). Bek berusia 20 tahun itu direkrut Real Madrid dari klub Inggris, Bournemouth.

Dean Huijsen diberi kontrak panjang oleh Los Blancos -julukan Real Madrid. Pemain asal Spanyol itu dikontrak hingag 5 musim ke depan sehingga kontraknya baru akan berakhir pada 30 Juni 2030.

Kiprah manis memang diukir Dean Huijsen di usianya yang masih muda. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, pada 14 April 2005 itu bahkan sudah dipanggil membela Timnas Spanyol senior. Dia sudah kumpulkan 2 caps.

“Real Madrid dan AFC Bournemouth telah mencapai kesepakatan untuk transfer Dean Huijsen, yang akan bergabung dengan klub kami selama lima musim ke depan, mulai 1 Juni 2025 hingga 30 Juni 2030,” tulis Real Madrid dilansir dari laman resminya, Sabtu (17/5/2025).

“Di usianya yang ke-20, Dean Huijsen sudah menjadi pemain internasional Spanyol dan pernah bermain di Serie A Italia bersama Juventus dan AS Roma, serta di Premier League bersama Bournemouth,” lanjutnya.

“Dean Huijsen juga telah dinominasikan sebagai Pemain Muda Terbaik Premier Leagur Tahun 2024-2025,” jelas Real Madrid.