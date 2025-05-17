Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Resmi Rekrut Dean Huijsen, Carlo Ancelotti: Potensi Hebat!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Mei 2025 |21:05 WIB
Real Madrid Resmi Rekrut Dean Huijsen, Carlo Ancelotti: Potensi Hebat!
Dean Huijsen resmi direkrut Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

REAL Madrid resmi rekrut Dean Huijsen. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, pun menyambut kehadiran Dean Huijsen dengan gembira.

Menurut Ancelotti, Dean Huijsen adalah talenta hebat. Dia pun bisa jadi pemain andalan Real Madrid di masa depan.

Dean Huijsen

1. Real Madrid Resmi Rekrut Dean Huijsen

Real Madrid umumkan kehadiran Dean Huijsen pada hari ini, Sabtu (17/5/2025). Bek berusia 20 tahun itu direkrut Real Madrid dari klub Inggris, Bournemouth.

Dean Huijsen diberi kontrak panjang oleh Los Blancos -julukan Real Madrid. Pemain asal Spanyol itu dikontrak hingag 5 musim ke depan sehingga kontraknya baru akan berakhir pada 30 Juni 2030.

Kiprah manis memang diukir Dean Huijsen di usianya yang masih muda. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, pada 14 April 2005 itu bahkan sudah dipanggil membela Timnas Spanyol senior. Dia sudah kumpulkan 2 caps.

“Real Madrid dan AFC Bournemouth telah mencapai kesepakatan untuk transfer Dean Huijsen, yang akan bergabung dengan klub kami selama lima musim ke depan, mulai 1 Juni 2025 hingga 30 Juni 2030,” tulis Real Madrid dilansir dari laman resminya, Sabtu (17/5/2025).

“Di usianya yang ke-20, Dean Huijsen sudah menjadi pemain internasional Spanyol dan pernah bermain di Serie A Italia bersama Juventus dan AS Roma, serta di Premier League bersama Bournemouth,” lanjutnya.

“Dean Huijsen juga telah dinominasikan sebagai Pemain Muda Terbaik Premier Leagur Tahun 2024-2025,” jelas Real Madrid.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.jpg
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Hasil Australian Open 2025: Alwi Farhan Tendang Jagoan India, Tembus Perempat Final!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement