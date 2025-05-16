5 Pemain Bintang Real Madrid yang Berpotensi Jadi Korban Kedatangan Xabi Alonso, Nomor 1 sang Kapten

ADA 5 pemain bintang Real Madrid yang berpotensi jadi korban kedatangan Xabi Alonso. Maksudnya para pemain bintang tersebut kemungkinan akan dibuang agar Alonso bisa mendatangkan nama baru yang sekiranya bisa memperkuat tim berjuluk Los Blancos tersebut.

Seperti yang diketahui, Carlo Ancelotti dipastikan tak lagi menjadi pelatih Real Madrid musim depan. Ancelotti sudah diumumkan Federasi Sepakbola Brasil (CBF) akan menjadi pelatih Timnas Brasil usai musim 2024-2025 berakhir.

"Mendatangkan Carlo Ancelotti untuk memimpin Brasil lebih dari sekadar langkah strategis. Ini adalah pernyataan kepada dunia bahwa kami bertekad untuk merebut kembali tempat tertinggi di podium," jelas Presiden CBF, Ednaldo Rodrigues, dikutip dari laman resmi CBF.

Sementara itu, dari sisi Real Madrid belum mengumumkan siapa pengganti Ancelotti. Namun, pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano mengatakan Xabi Alonso sudah sepakat untuk menjadi pelatih baru Madrid mulai musim 2025-2026 mendatang.

Hadirnya Alonso pun dinilai akan membahayakan sejumlah pemain Madrid. Pasalnya ada kemungkinan muka-muka lama takkan dipakai lagi oleh juru taktik Bayer Leverkusen tersebut. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Bintang Real Madrid yang Berpotensi Jadi Korban Kedatangan Xabi Alonso:

5. Rodrygo Goes

Rodrygo Goes sindir Kylian Mbappe di WA Channel @rodrygogoes.jpg

Rodyrgo Goes perlahan mulai kehilangan tempat di skuad utama Madrid. Ditambah ada banyak klub tertarik dengan winger muda asal Brasil tersebut, membuat ada peluang ia akan dijual oleh Madrid di musim panas 2025 mendatang.

Alonso pun kemungkinan akan mendatangkan striker baru untuk menggantikan Rodrygo yang akhir-akhir ini lebih sering dimainkan sebagai false nine. Sebab Alonso lebih butuh striker murni yang tajam.

4. Jesus Vallejo