LIGA SPANYOL

Xabi Alonso Minta Real Madrid Gaet Pemain Keturunan Indonesia Ini, Disebut Mirip Toni Kroos!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 15 Mei 2025 |19:47 WIB

Xabi Alonso segera jadi pelatih Real Madrid. (Foto: Bayer Leverkusen)
A
A
A

XABI Alonso dikabarkan meminta Real Madrid gaet pemain keturunan Indonesia. Pasalnya, sang pemain dinilai mirip dengan Toni Kroos.

Pemain yang dimaksud adalah Tijjani Reijnders. Pemain yang punya darah keturunan Indonesia-Belanda tersebut tengah membela klub raksasa Italia, AC Milan.

tijjani reijnders foto ac milan

1. Xabi Alonso Segera Jadi Pelatih Real Madrid

Xabi Alonso ramai dikabarkan akan segera jadi pelatih baru Real Madrid. Dia bakal gantikan Carlo Ancelotti yang bakal menangani Timnas Brasil usai berakhirnya musim 2024-2025.

Di tengah ramainya isu kedatangan Xabi Alonso, sang juru taktik dikabarkan sudah merancang skuad Real Madrid untuk musim depan. Dia pun turut meminta Madrid menggaet Tijjani Reijnders.

2. Kiprah Manis Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders memang bekerja apik bersama AC Milan. Dia terus memberi kontribusi besar pada musim ini. Dilansir dari Transfermarkt, Jumat (15/5/2025), Tijjani sudah bukukan 15 gol dan 5 assist dari 52 penampilannya di berbagai kompetisi.

Gelandang berusia 26 tahun itu pun dinilai cocok bermain di Real Madrid. Sebab, dia punya gaya bermain yang sama seperti eks bintang Real Madrid, yakni Toni Kroos.

Tetapi, mendatangkan Tijjani Reijnders bukan hal mudah. Real Madrid harus bersaing dengan klub-klub top lain di Eropa yang juga kepincut dengan sang pemain, di antaranya Manchester City.

“Real Madrid telah kehilangan pemain seperti Toni Kroos, seorang gelandang dengan kemampuan untuk memimpin permainan ofensif, mampu melepaskan bola dengan bersih, dan jika memungkinkan, mencetak gol,” tulis Fichajes, dikutip Kamis (15/5/2025).

“Nah, sang pelatih sudah punya kandidat yang jelas yang baru saja diungkapkan. Radio Marca pada Rabu ini, menyatakan bahwa pemain yang dipilih untuk meningkatkan lini tengah Real Madrid adalah Tijjani Reijnders,” lanjutnya.

“Pemain Belanda berusia 26 tahun, yang terikat kontrak dengan AC Milan hingga 2028 itu, menjalani musim yang sensasional bersama Rossoneri. Faktanya, ia juga masuk radar Manchester City karena Pep Guardiola sedang mencari kekuatan dalam permainannya,” jelas Fichajes.

 

